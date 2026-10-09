Edén Muñoz dice que la gente de Hermosillo es la más borracha de México: “Estos vatos se pasan de lanza”

El cantante de música regional mexicana Edén Muñoz durante una presentación en vivo con su acordeón. | Archivo GH

El cantautor colocó a la capital sonorense en el primer lugar de su lista de ciudades con mayor consumo de cerveza.

HERMOSILLO, Sonora.- Durante una entrevista concedida a la cuenta de redes sociales Meteorito Viral, el cantautor de música regional mexicana Edén Muñoz compartió su opinión sobre el consumo de alcohol en distintas regiones del país y aseguró que la gente de Hermosillo, Sonora, encabeza la lista de las poblaciones más “pisteadoras” de México.

En el segmento de la entrevista, al ser cuestionado sobre qué ciudad considera que tiene un mayor consumo de bebidas alcohólicas, el intérprete comenzó analizando varios puntos del país, pero concluyó que la capital sonorense destaca por encima de las demás.

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¿Qué dijo Edén Muñoz sobre la gente de Hermosillo?

Al referirse a la capital de Sonora, el cantante expresó de forma tajante su percepción sobre la fiesta en la ciudad.

“Yo creo que no hay gente más borracha en esta vida que Hermosillo, güey. No, no, esos vatos se pasan de lanza, deberías de ir” — Edén Muñoz

El cantante comparó de manera directa a Hermosillo con Mexicali, señalando que ambas ciudades mantienen un nivel similar en el consumo de bebidas alcohólicas, destacando que en esa zona del noroeste el consumo se centra principalmente en la cerveza o “cheve”.

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¿Qué otras ciudades mencionó Edén Muñoz?

Durante la conversación con el medio digital, Edén Muñoz enumeró las urbes del país que considera más fiesteras o “pisteadoras”:

Hermosillo: La posicionó en el lugar más alto de su consideración.

La posicionó en el lugar más alto de su consideración. Mexicali: Mencionada al mismo nivel que Hermosillo por el alto consumo de cerveza.

Mencionada al mismo nivel que Hermosillo por el alto consumo de cerveza. Saltillo: Señaló que la capital de Coahuila “no se queda atrás”.

Señaló que la capital de Coahuila “no se queda atrás”. Guadalajara: Asociada principalmente con el consumo de tequila.

Asociada principalmente con el consumo de tequila. Tijuana, Ciudad de México y Monterrey: También formaron parte de su conteo sobre ambiente fiestero en el país.

Las declaraciones del exintegrante de Calibre 50 generaron diversas reacciones y comentarios entre los usuarios de plataformas digitales, en especial de residentes del noroeste de México.