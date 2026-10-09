Yuridia y Edén Muñoz estrenan “Bajón Emocional”, una canción sobre la soledad y el dolor de una ruptura

El nuevo sencillo reúne nuevamente a los artistas en una canción sobre la ansiedad, las noches de insomnio y el proceso de transformar la vulnerabilidad en fortaleza.

Tijuana BC.- Yuridia y Edén Muñoz unen nuevamente sus voces y talentos en “Bajón Emocional”, un sencillo que aborda la tristeza, la ansiedad y la soledad que pueden acompañar el final de una relación, a través de una interpretación cargada de sentimiento.

La canción se adentra en esos momentos en los que el ánimo parece tocar fondo y resulta difícil mantener la apariencia de que todo marcha bien, mientras una ruptura continúa provocando dolor.

Con este lanzamiento, la cantante sonorense explora la vulnerabilidad emocional y el esfuerzo que implica enfrentar los recuerdos, las lágrimas y las noches de insomnio para comenzar a dejar atrás una relación.

¿Cómo surgió la colaboración entre Yuridia y Edén Muñoz?

“Bajón Emocional” marca un nuevo encuentro musical entre ambos artistas, cuya colaboración comenzó con “Me Hace Tanto Bien”, tema incluido en el álbum Pa’ Luego Es Tarde.

La dupla volvió a trabajar en 2024 con “Mi Eterno Amor Secreto”, una colaboración que dio continuidad a su vínculo creativo y que ahora adquiere nuevos matices con una canción centrada en las emociones posteriores a una ruptura.

En esta ocasión, Edén Muñoz estuvo a cargo de la dirección y realización musical, además de participar en el acordeón. La mezcla fue realizada por Sergio Vargas Medina, mientras que Luis F. Herrera se encargó de la masterización.

Yuridia continúa con su gira “Las Cartas Sobre La Mesa”

El estreno de “Bajón Emocional” llega mientras Yuridia atraviesa una etapa destacada de su carrera con “Las Cartas Sobre La Mesa”, gira que comenzó con dos conciertos agotados en el Estadio GNP.

El nuevo sencillo mantiene el enfoque emocional que caracteriza buena parte de su repertorio y presenta una historia en la que el dolor y la fragilidad se convierten en parte del camino hacia la recuperación personal.