¿Quién heredará los bienes de Paquita la del Barrio tras la muerte de su hija adoptiva? Esto se sabe

Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero de 2025 y dejó como beneficiarios de su testamento a sus tres hijos.

Martha Elena Martínez Viveros murió a los 47 años y dejó tres hijos. Su fallecimiento reabre las dudas sobre el destino de los bienes que recibió de la cantante, aunque su exmánager asegura que la sucesión testamentaria ya había concluido.

La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, a los 47 años, ha generado nuevas preguntas sobre el destino del patrimonio de la cantante mexicana, fallecida el 17 de febrero de 2025. La intérprete había designado como beneficiarios de su herencia a sus tres hijos, pero el reciente fallecimiento de una de ellos plantea quién recibirá ahora los bienes que le correspondieron.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó el 7 de octubre de 2026 el fallecimiento de Martha Elena, quien también era sobrina biológica de la artista. La autoridad municipal expresó sus condolencias a la familia, sin informar oficialmente las causas de su muerte.

La información sobre el testamento indica que Paquita, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, dejó bienes a sus hijos Iván Miguel Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros. Sin embargo, la distribución no se realizó necesariamente en partes iguales, pues la cantante habría establecido disposiciones particulares para cada uno.

¿Quiénes son los beneficiarios de la herencia de Paquita la del Barrio?

Los tres hijos de la cantante fueron identificados públicamente como beneficiarios después de que se conociera la existencia de su testamento.

De acuerdo con información publicada por N+, Martha Elena figuraba también como legataria en un aviso de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, relacionado con un testamento otorgado en agosto de 2024.

Esta condición resulta importante porque un legatario recibe bienes o derechos específicos establecidos en un testamento, sin que ello signifique necesariamente que sea heredero de todo el patrimonio.

Tras la muerte de Martha Elena, Iván Miguel y Javier Gerardo son los dos hijos beneficiarios de Paquita que permanecen con vida, pero eso no implica que automáticamente reciban la parte que correspondió a su hermana.

¿Los hijos de Martha Elena recibirán la herencia de su abuela?

Martha Elena Martínez Viveros era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen, quienes podrían tener derechos sobre el patrimonio que dejó su madre, incluidos los bienes recibidos de Paquita la del Barrio.

No obstante, hasta el momento no se ha difundido públicamente un testamento de Martha Elena que permita establecer cómo quedará distribuida su herencia.

Si los bienes ya formaban parte de su patrimonio, tendrían que considerarse dentro de su propia sucesión. La distribución dependerá de si dejó testamento y de las disposiciones legales correspondientes.

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, falleció en Veracruz.

El exmánager de la cantante, Francisco “Paquito” Torres, aportó un dato relevante durante una entrevista con el programa De primera mano, realizada el 7 de octubre.

Según declaraciones recogidas por Univision, Torres aseguró que la sucesión testamentaria de Paquita ya había concluido y que sus tres hijos habían recibido los bienes que les correspondían, incluso con propiedades registradas a su nombre.

El exrepresentante consideró probable que los bienes de Martha Elena pasen a sus hijas, aunque reconoció que desconoce si dejó testamento. Se trata de una declaración del exmánager, no de una confirmación documental sobre los nuevos herederos.

¿Qué propiedades dejó Paquita la del Barrio?

El patrimonio de la cantante ha sido objeto de atención desde su fallecimiento. Entre los bienes mencionados públicamente se encuentran propiedades inmobiliarias y derechos relacionados con su trayectoria artística.

Uno de los inmuebles más conocidos es Casa Paquita, el restaurante-bar ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, un lugar importante para el desarrollo de su carrera.

También se han reportado terrenos en Tula, Hidalgo, sobre los cuales existían trámites de regularización relacionados con un nieto de la artista.

En junio de 2025, Paco Torres declaró que el catálogo musical de Paquita no había sido incluido expresamente en su testamento, situación que entonces mantenía pendientes algunos asuntos sobre las grabaciones y los derechos correspondientes.

Estas declaraciones muestran que el reparto del patrimonio y la administración de los derechos musicales son asuntos distintos. Aunque el exmánager afirmó recientemente que los bienes testamentarios ya fueron entregados, no existe información documental pública suficiente para establecer que todos los trámites relacionados con el legado artístico estén resueltos.

¿Quién era Martha Elena, la hija adoptiva de Paquita la del Barrio?

Martha Elena Martínez Viveros era sobrina biológica de Paquita la del Barrio, pero la cantante decidió criarla como su hija cuando todavía era una bebé.

Según los antecedentes familiares difundidos después de su muerte, Paquita la adoptó cuando tenía aproximadamente cinco meses de edad, luego de conocer las condiciones en las que se encontraba durante una visita a Alto Lucero, Veracruz.

Martha Elena creció como parte de la familia de la intérprete y mantuvo una relación cercana con ella. Aunque eligió permanecer alejada del espectáculo, llegó a acompañar a la artista durante algunas de sus presentaciones y actividades.

Después de la muerte de Paquita, también participó en homenajes dedicados a recordar su trayectoria musical.

Su fallecimiento ocurrió aproximadamente un año y ocho meses después del de su madre adoptiva. El exrepresentante Francisco Torres atribuyó el deceso a un problema cardiaco, pero las autoridades municipales no confirmaron una causa médica oficial en su comunicado.

Captura: Telemundo.

¿Qué sigue con la herencia de Paquita la del Barrio?

La principal incógnita ya no es únicamente cómo repartió Paquita sus bienes, sino quiénes serán reconocidos legalmente como beneficiarios del patrimonio que pertenecía a Martha Elena.

Aunque existen declaraciones de que la sucesión original concluyó, todavía falta conocer si la hija adoptiva dejó un testamento y cuáles serán las disposiciones aplicables a sus propiedades.

Sus hijos aparecen como posibles beneficiarios por su parentesco directo, pero no se ha confirmado públicamente quién recibirá cada bien ni en qué proporción.

La muerte de Martha Elena abre así un nuevo capítulo familiar alrededor del patrimonio de Paquita la del Barrio, cuyo legado también permanece en las canciones que hicieron de la artista una de las voces más reconocidas de la música popular mexicana.