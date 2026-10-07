Fallece Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio

El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, confirmó el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros, quien fue hija adoptiva de la cantante.

El mundo del espectáculo vuelve a vestir de luto tras confirmarse el fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio. El Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, dio a conocer la noticia y hasta el momento no se han informado las causas del deceso.

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal expresó sus condolencias a la familia:

“El H. Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, que preside nuestro alcalde, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Martha Elena Martínez Víveros, quien fuese hija de la cantante Paquita la del Barrio”.

¿Por qué Paquita la del Barrio adoptó a su sobrina?

Martha Elena no era hija biológica de Paquita. Era hija de uno de los hermanos de la cantante, por lo que existía entre ambas un parentesco de sangre.

Paquita contó en entrevistas que conoció a la bebé cuando tenía aproximadamente cinco meses de edad y atravesaba problemas de salud. Ante esa situación, pidió a sus padres que le permitieran llevarla a Ciudad de México para atenderla.

La cantante se hizo cargo de sus cuidados y posteriormente, junto con su entonces esposo Alfonso Martínez, la registró como hija. Martha Elena creció así bajo el cuidado de Paquita, quien siempre se refirió a ella como parte de su familia inmediata.

Con el paso de los años, el padre biológico de la niña habría intentado recuperarla, pero Paquita decidió continuar con su crianza debido al vínculo que ya había formado con ella.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio?

La historia familiar de Paquita también estuvo marcada por una dolorosa pérdida. La cantante tuvo cinco hijos en total: dos de ellos, Iván Miguel y Javier, sobrevivieron, mientras que otros dos fueron gemelos que murieron pocos días después de nacer.

Los bebés nacieron el 26 de diciembre de 1977. Paquita relató que uno de ellos falleció primero y el otro murió al día siguiente. La cantante explicó que no llegó a conocer con certeza qué provocó la muerte de los pequeños.

Su hija adoptiva Martha Elena completaba el núcleo familiar de tres hijos que crecieron junto a Paquita.

La intérprete de “Rata de dos patas” murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años, en su casa de Alto Lucero. Ahora, poco más de un año después de su muerte, la familia enfrenta nuevamente un momento de duelo por el fallecimiento de Martha Elena.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente las causas de la muerte ni detalles sobre los servicios funerarios.