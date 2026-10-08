Película creada con IA llegará al cine y buscará un Oscar en 2027: “Gods Don’t Give Gifts” ya tiene fecha de estreno

“Gods Don’t Give Gifts” llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2026.

La producción de Fable y Zack London llegará a salas de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2026 y será presentada para consideración en la categoría de Mejor Película Animada.

La inteligencia artificial está a punto de protagonizar uno de sus mayores experimentos dentro de la industria cinematográfica. “Gods Don’t Give Gifts”, una película de ciencia ficción creada con herramientas de inteligencia artificial, llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 4 de diciembre de 2026 y sus responsables planean buscar un lugar en los Oscar 2027.

La cinta es una producción de Fable, estudio de inteligencia artificial fundado por Edward Saatchi, y está dirigida por Zack London, conocido en internet como Gossip Goblin. Se trata de una antología de cuatro historias ambientadas en un futuro donde la tecnología ha permitido modificar el cuerpo humano y convertir la conciencia en una mercancía.

Una película donde la muerte ya no es definitiva

La historia se desarrolla en NiiroCradle, un mundo en el que los cuerpos pueden ser reemplazados, los recuerdos pueden modificarse y la conciencia puede transferirse a estructuras sintéticas.

En ese escenario, la humanidad ha conseguido superar algunas de las limitaciones físicas que durante siglos definieron la existencia. Sin embargo, los personajes continúan enfrentándose a problemas mucho más humanos, como el amor, el poder, la pertenencia y el deseo de trascender.

La película tiene una duración aproximada de una hora con 44 minutos y recibió clasificación R de la Motion Picture Association, debido a su contenido para adultos. Sus responsables presentan esta clasificación como un nuevo precedente para una producción realizada mediante inteligencia artificial.

¿Realmente está hecha completamente con inteligencia artificial?

Aquí es donde la historia necesita una precisión importante.

Aunque “Gods Don’t Give Gifts” ha sido promocionada como una película generada con IA, eso no significa que una máquina haya realizado por sí sola todo el proceso cinematográfico.

La producción utiliza inteligencia artificial para generar sus imágenes, pero también cuenta con participación humana. Zack London ha señalado que detrás del proyecto hay escritores, actores de voz, músicos y artistas de Foley, entre otros profesionales.

Por eso, más que hablar de una película “sin humanos”, resulta más preciso describirla como una producción que utiliza inteligencia artificial como parte central de su proceso de creación.

La apuesta por llegar a los Oscar

El estreno también tiene un objetivo adicional. Fable planea presentar la película para consideración en la categoría de Mejor Película Animada de los Oscar 2027.

Esto no significa que la cinta ya esté nominada ni que la Academia haya confirmado que competirá. Su posible participación dependerá de que cumpla con los requisitos establecidos y de la evaluación correspondiente.

Las reglas de la Academia contemplan el uso de inteligencia artificial generativa y establecen que estas herramientas, por sí mismas, no aumentan ni disminuyen las posibilidades de una película de obtener una nominación. Sin embargo, la organización puede solicitar información adicional sobre el uso de IA y el grado de autoría humana cuando sea necesario.

La decisión convierte a “Gods Don’t Give Gifts” en un caso especialmente interesante para Hollywood: no solamente tendrá que demostrar que una producción basada fuertemente en IA puede llegar a las salas, sino también que puede ser considerada dentro de los principales premios de la industria.

Por ahora, la película tiene previsto un estreno limitado en cines de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2026, mientras sus responsables preparan su campaña rumbo a los premios.

El debate que plantea va más allá de la tecnología. Si la inteligencia artificial puede reducir los costos y modificar la manera tradicional de producir una película, Hollywood tendrá que seguir definiendo qué lugar ocupan los escritores, actores, animadores, músicos y demás profesionales en esta nueva etapa del cine.