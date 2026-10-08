¿Cómo es la camioneta de 5 millones de pesos que Natanael Cano habría intentado destruir?

La camioneta que Natanael Cano habría golpeado con piedras es una Mercedes-AMG G 63, según los reportes sobre el video difundido el 7 de octubre. Es un vehículo todoterreno de lujo que combina una carrocería de formas cuadradas con un motor V8 y equipamiento deportivo.

El cantante atribuyó la grabación a la inteligencia artificial; el precio de catálogo corresponde a una unidad nueva, no a una valuación de su vehículo.

Una Mercedes-AMG G 63 es la camioneta que Natanael Cano habría golpeado con piedras en un video difundido el 7 de octubre. El modelo se comercializa en México desde 4 millones 999 mil pesos, según Mercedes-Benz, y combina un motor V8 con equipamiento para circular fuera del pavimento.

Las imágenes fueron compartidas en las historias de Instagram del cantante, quien después las eliminó y aseguró que habían sido creadas con inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la Mercedes-AMG G 63 en México?

El sitio mexicano de la marca anuncia una configuración inicial de 4 millones 999 mil pesos. De ahí la referencia a una camioneta de casi 5 millones que acompaña los reportes sobre Cano.

Ese monto corresponde al modelo nuevo que ofrece el fabricante. No acredita cuánto pagó el intérprete, qué accesorios tiene su camioneta ni cuál sería su valor actual. Las características descritas aquí corresponden a la oferta del fabricante y pueden variar según la configuración.

¿Qué motor tiene y qué tan rápida es?

La ficha global de Mercedes-AMG indica que la G 63 utiliza un motor V8 biturbo de 4.0 litros. Desarrolla 585 caballos de potencia y 850 Nm de torque, la fuerza de giro que entrega el motor.

El fabricante reporta una aceleración de cero a 100 km/h en 4.4 segundos. Su transmisión automática AMG SPEEDSHIFT TCT cuenta con nueve velocidades. Son prestaciones declaradas por la marca para el modelo, no mediciones realizadas a la unidad atribuida al cantante.

Natanael Cano lanza piedras a su carro tras decir que buscaba “nenas” para regalarles una cuadrada y algunos Rolex 💥



El cantante sonorense compartió primero un video haciendo lipsync de una canción, donde escribió que buscaba a quién regalarle una “cuadrada” y algunos Rolex.… pic.twitter.com/mwpbfr83eG — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026

¿Cómo es por fuera y qué funciones tiene para otros terrenos?

La G 63 conserva la carrocería de formas cuadradas de la Clase G. La versión AMG se distingue por su parrilla, los escapes laterales y las salpicaderas ensanchadas; además, lleva la llanta de refacción en la puerta trasera.

Para transitar por terrenos difíciles, combina tracción integral con tres bloqueos de diferencial. Estos mecanismos ayudan a mantener el avance cuando algunas ruedas pierden adherencia.

La oferta incluye distintos modos de manejo y suspensión con amortiguación regulable. Su equipamiento busca adaptar la respuesta del vehículo tanto al pavimento como a caminos irregulares.

¿Qué incluye el interior de la camioneta?

El habitáculo contempla asientos de cuero con costuras en forma de rombos. También admite materiales como fibra de carbono, según la configuración elegida.

Entre las opciones de tecnología y entretenimiento que presenta la marca están:

Sistema multimedia MBUX.

Integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Sonido Burmester con 18 bocinas, 760 vatios y compatibilidad con Dolby Atmos.

La presencia de estas funciones en el catálogo no confirma que todas estén instaladas en la camioneta del video.

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¿Qué dijo Natanael Cano sobre el video?

Se reportó que la grabación mostraba impactos de piedras en distintas partes del vehículo y que las publicaciones incluían un comentario del cantante sobre su desagrado por el color.

Tras eliminar las historias, Cano escribió: “Todo lo que acaban de ver es IA, no se preocupen”.