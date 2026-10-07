Natanael publicó una foto sin ropa y la borró casi de inmediato

Natanael Cano publicó esta fotografía en sus historias de Instagram durante la mañana de este miércoles, pero la eliminó poco después

El intérprete de corridos tumbados sorprendió a sus seguidores esta mañana con una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, pero decidió eliminarla pocos minutos después.

Natanael Cano volvió a llamar la atención en redes sociales luego de publicar este miércoles 7 de octubre una fotografía en sus historias de Instagram que no tardó en generar comentarios entre sus seguidores.

En la imagen, el cantante aparece sin ropa mientras posa dentro de lo que parece ser un baño. La publicación fue visible durante muy poco tiempo, pues, de acuerdo con la captura que comenzó a circular, Cano eliminó la historia casi de inmediato.

La fotografía habría sido publicada durante la mañana desde su cuenta oficial de Instagram, donde el intérprete suele compartir parte de su día a día, aunque en esta ocasión no añadió un mensaje que explicara el motivo de la publicación.

Natanael Cano publicó esta fotografía en sus historias de Instagram durante la mañana de este miércoles, pero la eliminó poco después.

La foto de Natanael Cano desapareció rápidamente

La imagen muestra al cantante mirando directamente hacia la cámara mientras aparece de pie sobre el piso del baño. En la parte superior de la historia se alcanza a observar su nombre de usuario y la canción que acompañaba la publicación.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha explicado por qué decidió eliminar la fotografía, por lo que cualquier versión sobre un supuesto arrepentimiento o la razón detrás de la eliminación sería únicamente especulación.

Lo que sí ocurrió es que algunos usuarios alcanzaron a guardar la imagen antes de que desapareciera de las historias y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

No es la primera ocasión en que una publicación del cantante genera conversación después de ser eliminada. En enero de 2025, por ejemplo, una historia de Cano relacionada con unas cobijas que tenían su imagen también fue retirada posteriormente, aunque aquella publicación estuvo vinculada a otro contexto.

Por ahora, el cantante no ha hecho ninguna declaración sobre la fotografía publicada esta mañana.







