Carín León une fuerzas con Ryan Castro en “Atte El Insuperable”, el corrido que conecta a México y Colombia y forma parte de “MudaH”, la edición deluxe de su álbum con cinco canciones inéditas

MudaH ya está aquí. Carín León presenta la edición deluxe de MUDA, su álbum nominado al Latin GRAMMY, con cinco nuevos temas que van de la salsa al corrido, del pop/rock a la balada.

El cantante sonorense amplía su exploración musical con una producción de 19 temas que combina corridos, salsa, pop, rock y baladas, con una apuesta por unir sus raíces mexicanas con sonidos de otras latitudes

Carín León amplía su apuesta musical con “MudaH”, la edición deluxe de “Muda”,que incorpora cinco canciones nuevas y una colaboración con Ryan Castro,estrella colombiana con quien une fuerzas en el corrido “Atte El Insuperable”.El lanzamiento llega cinco meses después del álbum original, nominado al Latin Grammy 2026 en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año, por “Desde Que Te Tengo”.

Con 19 temas en total, la nueva versión recorre distintos sonidos, desde la salsa y el pop hasta el rock y los corridos. El amor, el despecho, el orgullo y la posibilidad de volver a empezar atraviesan las historias del disco.

“Siempre he sido un enamorado de la música, no de un género”, expresó el cantante sonorense sobre una producción que busca combinar sus raíces con influencias de distintas latitudes.

“FEAT” DE LUJO

La colaboración con Ryan Castro encabeza los temas inéditos. En “Atte El Insuperable”, ambos artistas cuentan una historia de desamor desde la picardía y el orgullo.

Para el colombiano, la unión de sus estilos surgió de manera natural. “Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”, comentó sobre el sencillo.

Con “Muda”, León exploró sonidos como el funk, el blues, el ska y el big band. En “MudaH” prolonga esa búsqueda con una propuesta que combina géneros sin abandonar sus referencias sonorenses.

“MudaH”, en cinco canciones:

“Atte El Insuperable” : Corrido con Ryan Castro .

: Corrido con . “Ya No Llora” : Salsa “tumbada” sobre una ruptura.

: sobre una ruptura. “Miss Mierda” : Balada alternativa que evoluciona al pop-rock .

: Balada alternativa que evoluciona al . “El Bolero” : Balada sobre volver a amar .

: Balada sobre . “Echando A Perder Se Aprende”: Balada con texturas mexicanas y hip-hop.

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