Carín León une fuerzas con Ryan Castro en “Atte El Insuperable”, el corrido que conecta a México y Colombia y forma parte de “MudaH”, la edición deluxe de su álbum con cinco canciones inéditas
El cantante sonorense amplía su exploración musical con una producción de 19 temas que combina corridos, salsa, pop, rock y baladas, con una apuesta por unir sus raíces mexicanas con sonidos de otras latitudes
Carín León amplía su apuesta musical con “MudaH”, la edición deluxe de “Muda”,que incorpora cinco canciones nuevas y una colaboración con Ryan Castro,estrella colombiana con quien une fuerzas en el corrido “Atte El Insuperable”.El lanzamiento llega cinco meses después del álbum original, nominado al Latin Grammy 2026 en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año, por “Desde Que Te Tengo”.
Con 19 temas en total, la nueva versión recorre distintos sonidos, desde la salsa y el pop hasta el rock y los corridos. El amor, el despecho, el orgullo y la posibilidad de volver a empezar atraviesan las historias del disco.
“Siempre he sido un enamorado de la música, no de un género”, expresó el cantante sonorense sobre una producción que busca combinar sus raíces con influencias de distintas latitudes.
“FEAT” DE LUJO
La colaboración con Ryan Castro encabeza los temas inéditos. En “Atte El Insuperable”, ambos artistas cuentan una historia de desamor desde la picardía y el orgullo.
Para el colombiano, la unión de sus estilos surgió de manera natural. “Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”, comentó sobre el sencillo.
Con “Muda”, León exploró sonidos como el funk, el blues, el ska y el big band. En “MudaH” prolonga esa búsqueda con una propuesta que combina géneros sin abandonar sus referencias sonorenses.
“MudaH”, en cinco canciones:
- “Atte El Insuperable”: Corrido con Ryan Castro.
- “Ya No Llora”: Salsa “tumbada” sobre una ruptura.
- “Miss Mierda”: Balada alternativa que evoluciona al pop-rock.
- “El Bolero”: Balada sobre volver a amar.
- “Echando A Perder Se Aprende”: Balada con texturas mexicanas y hip-hop.
Te puede interesar: De Hermosillo para el mundo: Karim López y Carín León comparten portada de Sports Illustrated México
Te recomendamos
Un día después de cancelar un concierto por problemas logísticos, Carín León continúa su residencia en La Esfera, esta vez con Pepe Aguilar y Lupe Esparza como invitados
Seguidores de Carín León viajan de Cuba a Las Vegas a verlo.
Carín León cancela de último momento su concierto en La Esfera de Las Vegas
Carín León cancela su show en la Sphere