Steven Spielberg toma las riendas creativas de ‘Transformers 8’ y busca relanzar la franquicia

El cineasta, productor ejecutivo de la saga desde sus inicios, tendrá una participación creativa más activa en la octava película, que ya prepara Paramount Pictures.

La franquicia de Transformers prepara una nueva etapa y lo hará con una figura clave detrás de sus primeras películas. Steven Spielberg asumirá un papel activo en la supervisión creativa de Transformers 8, producción que se encuentra en desarrollo bajo el sello de Paramount Pictures.

De acuerdo con información atribuida a Variety, Spielberg trabajará directamente con el productor Lorenzo di Bonaventura, con la intención de recuperar parte del tono y el espectáculo que distinguieron a las primeras entregas de la saga.

Aunque Spielberg ha participado como productor ejecutivo desde el inicio de la franquicia, su nuevo involucramiento representa una mayor intervención en las decisiones creativas de la próxima película.

¿Qué se sabe de Transformers 8?

El guion estará a cargo de Jason Fuchs y, aunque los detalles de la historia todavía se mantienen bajo reserva, se sabe que la nueva entrega estará ambientada en la época actual.

Por ahora, la película todavía no tiene director confirmado y tampoco está definido si Michael Bay, responsable de varias de las principales entregas de la saga, tendrá alguna participación en el proyecto.

La octava película llega con la intención de renovar el interés por una franquicia que ha recaudado más de 5 mil 400 millones de dólares en taquilla mundial.

Spielberg regresa con una participación más directa

El regreso de Spielberg a una posición creativa más activa ocurre después de los cambios en la estructura de Paramount בעקבות la fusión con Skydance. Su acuerdo fue uno de los primeros movimientos concretados por Dana Goldberg y Josh Greenstein tras asumir la dirección del estudio.

En cuanto al reparto, las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial. Lo que sí se ha descartado es el regreso de Shia LaBeouf, quien protagonizó las primeras películas de la franquicia.

Además, Paramount modificó sus planes para el universo cinematográfico relacionado con los robots. El estudio decidió cancelar el proyecto que buscaba realizar un crossover entre Transformers y G.I. Joe y, en su lugar, desarrollará una película independiente de G.I. Joe junto con el actor y guionista Danny McBride.

Con estos cambios, Transformers 8 se perfila como un nuevo intento de Paramount por darle rumbo a una de sus franquicias más exitosas, ahora con Spielberg involucrado de manera más cercana en su desarrollo.