¿Qué dice realmente Panteón Rococó en “La Carencia”? todo este tiempo la cantaste mal y no lo sabías

Panteón Rococó incluyó frases en alemán en “La Carencia” como parte de una dinámica para hacer brincar al público.

El clásico de Panteón Rococó tiene una parte en alemán que durante años muchos fans confundieron con frases en español; la propia banda explicó de dónde surgió

Si alguna vez has cantado “La Carencia” de Panteón Rococó, probablemente también hayas llegado a esa parte en la que parece que la banda dice algo como “la gente” o “la joven”. La realidad es muy distinta: esas palabras están en alemán y forman parte de una dinámica para hacer que el público se mueva durante la canción.

La confusión volvió a hacerse viral recientemente, luego de que usuarios en redes sociales descubrieran o recordaran el verdadero significado de esa sección del tema, uno de los clásicos más reconocidos de la agrupación mexicana.

La letra registrada de la canción incluye las expresiones “Nach unten”, “Nach oben” y “Springen”, palabras que corresponden, respectivamente, a indicaciones como “hacia abajo”, “hacia arriba” y “saltar”.

¿Qué dice realmente Panteón Rococó en “La Carencia”?

Después de la parte en español de la canción, se escucha una serie de instrucciones en alemán.

“Nach unten” significa “hacia abajo” o “para abajo”.

Después aparece “Nach oben”, que significa “hacia arriba” o “para arriba”.

Finalmente llega “Springen”, que significa “saltar” o “brincar”.

Por eso, lo que durante años algunos escucharon como “la gente”, “la joven” o incluso otras frases improvisadas, en realidad son indicaciones para acompañar el ritmo y provocar el movimiento del público.

¿Por qué Panteón Rococó incluyó alemán en la canción?

La historia detrás de estas palabras es todavía más curiosa.

En una entrevista concedida al medio alemán OX Fanzine, Darío, integrante de Panteón Rococó, explicó que la idea surgió precisamente durante una estancia de la banda en Hamburgo.

Según relató, mientras se encontraban en la Rote Flora, preguntaron a un amigo cómo se decía en alemán la indicación para subir y bajar. A partir de ahí comenzaron a utilizar las frases “nach oben” y “nach unten” mientras hacían que el público saltara durante sus presentaciones.

La relación de la agrupación con Alemania se fortaleció durante sus primeras giras por Europa. El propio Darío recordó que en el año 2000 estuvieron alrededor de 18 días en la zona de Altona y St. Pauli, en Hamburgo, donde también tuvieron contacto con la escena local y con seguidores del equipo de futbol FC St. Pauli.

Así que no se trató de palabras colocadas al azar ni de una frase escondida dentro de la canción. Era una forma de interactuar con el público y darle instrucciones para acompañar la música.

Una confusión que duró años

El detalle resulta especialmente curioso porque “La Carencia” forma parte de la memoria musical de varias generaciones y su ritmo hace que esa sección pueda prestarse fácilmente a interpretaciones fonéticas para quienes no hablan alemán.

Las versiones disponibles de la letra coinciden en incluir las tres expresiones alemanas al final de la canción.

Así que la próxima vez que escuches “La Carencia”, ya sabrás qué está diciendo realmente Panteón Rococó: primero, para abajo; después, para arriba y finalmente, a brincar.

Y sí: quizá llevaste años cantando una parte en alemán sin darte cuenta.