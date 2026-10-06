“Mis Tres Animales”: el corrido de Los Tucanes de Tijuana se convierte en película

“Mis Tres Animales” convierte en película la historia inspirada en el corrido de Los Tucanes de Tijuana. Foto: Cortesía

La historia de “El Perico”, “El Gallo” y “La Chiva” llegará al cine independiente con una cinta de suspenso realizada desde Tijuana y dirigida por Fulio Cortés.

Tijuana BC.- El corrido “Mis Tres Animales”, de Los Tucanes de Tijuana, dará el salto a la pantalla con una película de suspenso que llevará al cine independiente a los personajes de “El Perico”, “El Gallo” y “La Chiva”.

La cinta, titulada también “Mis Tres Animales”, llegará el próximo 14 de octubre al canal de YouTube López Casas TV, como una producción realizada desde Tijuana.

Para Fulio Cortés, director, escritor y actor del proyecto, la película representa además su primer largometraje, una historia que tomó como punto de partida a los personajes mencionados en el popular corrido.

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¿De qué trata la película “Mis Tres Animales”?

La historia sigue a Julián Montalvo, “El Perico”, un policía convertido en comandante que recibe del gobernador la encomienda de investigar la desaparición de varios jóvenes durante Semana Santa.

Convencido de su capacidad para resolver el caso, Montalvo asegura que podrá hacerlo en apenas tres días. Sin embargo, conforme avanza la investigación comienza a encontrarse con personas y situaciones mucho más particulares de lo que esperaba.

El misterio termina involucrando a su equipo, su entorno y su familia, mientras el comandante se enfrenta a un problema que adquiere dimensiones cada vez mayores.

“Es un policía un poquito particular, muy parecido a muchos policías que conozco: arrogante, grosero”, comparte Cortés sobre su protagonista en una publicación de Instagram.

¿Quiénes son “El Gallo” y “La Chiva”?

La película también incorpora a “El Gallo”, personaje que corresponde al Gobernador, y a “La Chiva”, quien ocupa el papel del villano dentro de la historia.

Aunque parte de los personajes provienen del imaginario del corrido, la película desarrolla una historia propia en la que el suspenso y el humor se mezclan con referencias a la canción que inspiró el proyecto.

¿Quién actúa en “Mis Tres Animales”?

El elenco está encabezado por John Solís, Fabián López y Regina López, además de las participaciones especiales de Óscar López y Claudia Casas.

La producción también reúne a talentos de la escena tijuanense como Juan Pablo Muro, Mariana Villegas, Lalo Fre, Luis Cervantes, Erus Argenis y Leonardo Ydi.

Para Cortés, realizar la película también significó compartir su primer largometraje con compañeros de la industria que ayudaron a convertir la idea inspirada en el corrido en una producción cinematográfica.

“Estoy muy agradecido por haber compartido mi primera película con todos ustedes”, señaló el director.

Cortés ya contempla la posibilidad de continuar la historia con una segunda parte, por lo que “Mis Tres Animales” podría convertirse en el inicio de una nueva producción cinematográfica independiente.