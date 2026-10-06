Jessica Biel será la esposa de Hugh Hefner en ‘Playmates’, la nueva película sobre la mansión Playboy

Jessica Biel se integra al elenco de Playmates, donde interpretará a la esposa ficticia de Hugh Hefner.

La actriz compartirá pantalla con Lily-Rose Depp y Bill Pullman en la cinta que marcará el debut como directora de Lorraine Nicholson.

Jessica Biel se suma al elenco de Playmates, la próxima película de Searchlight que llevará al cine una historia ambientada en la famosa Mansión Playboy y en la que interpretará a la esposa de Hugh Hefner, fundador de Playboy.

La incorporación de Biel fue reportada por Variety, que detalló que la actriz compartirá créditos con Lily-Rose Depp, Bill Pullman e Indiana Elle. La cinta será escrita y dirigida por Lorraine Nicholson, quien hará su debut como directora de largometraje.

¿De qué tratará ‘Playmates’?

La película seguirá a Elle, una adolescente de 13 años que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar. Allí conoce a Anna, una de las siete jóvenes que aspiran a convertirse en Playmate del Mes.

Las dos desarrollan una amistad poco común mientras intentan ayudarse mutuamente a conseguir aquello que más desean: una portada de revista y un chico.

La historia utilizará este escenario para contar la relación entre las dos jóvenes, mientras la mansión y el universo de Playboy forman parte central de la trama.

Jessica Biel interpretará a una esposa ficticia de Hugh Hefner

Uno de los detalles que más llama la atención del proyecto es el personaje que tendrá Jessica Biel.

La actriz interpretará a la esposa de Hugh Hefner, personaje que será interpretado por Bill Pullman. Sin embargo, hay una precisión importante: aunque Hefner estuvo casado varias veces en la vida real, la esposa que Biel interpretará fue creada para la película y no corresponde a una de sus esposas reales.

Para Biel, el proyecto se suma a una trayectoria que incluye películas como The Illusionist, The A-Team y Valentine’s Day, además de series como The Sinner y Candy. También ha trabajado como productora ejecutiva a través de su compañía Iron Ocean.

Playmates será producida por Alex Orlovsky y Duncan Montgomery, mientras que Lily-Rose Depp también participará como productora además de protagonizar la película. Searchlight Pictures estará detrás del proyecto.

Por ahora, la película continúa en desarrollo, pero la llegada de Jessica Biel al elenco añade un nuevo nombre conocido a una producción que busca explorar una historia de amistad juvenil dentro del peculiar escenario de la Mansión Playboy.