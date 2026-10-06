Fede Vigevani llega a Hermosillo y Tijuana: fechas, precios y dónde será su show

Fede Vigevani llegará a Hermosillo y Tijuana con su espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”.

El creador de contenido presentará “El Mundo de Fede Vigevani” en Sonora y Baja California; conoce las fechas, recintos y cuánto cuestan los boletos

Fede Vigevani llegará al noroeste de México con su espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”, una experiencia en vivo dirigida a sus seguidores y que pasará por Hermosillo y Tijuana durante noviembre de 2026.

El creador de contenido se presentará primero en Sonora y, apenas un día después, continuará con su gira en Baja California, por lo que sus fans de ambas ciudades tendrán una oportunidad cercana para disfrutar del espectáculo.

¿Cuándo y dónde se presentará Fede Vigevani en Hermosillo?

La primera parada será en Hermosillo, Sonora, el sábado 14 de noviembre de 2026.

El espectáculo se realizará en el Centro de Usos Múltiples (CUM) y está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde. La información del evento señala que los boletos están disponibles mediante Boletomóvil.

De acuerdo con la plataforma de venta, los precios para Hermosillo parten de 678 pesos y llegan hasta 2 mil 825 pesos, dependiendo de la zona elegida.

Además de Fede Vigevani, el espectáculo contempla la participación de integrantes y personajes relacionados con su contenido, entre ellos Los Vecinos, Los Fachas y Club Misterio.

¿Y cuándo estará Fede Vigevani en Tijuana?

Un día después, el domingo 15 de noviembre de 2026, Fede Vigevani llegará a Tijuana, Baja California.

La presentación será en la Monumental Plaza de Toros, en Playas de Tijuana, a las 6:00 de la tarde.

En este caso, los precios publicados van desde 550 pesos hasta 3 mil 300 pesos, además de los cargos por servicio.

Precios de Fede Vigevani en Tijuana

General: $550

$550 Preferente: $825

$825 Barrera y Palcos: $1,320

$1,320 VIP 2: $2,200

$2,200 VIP 1: $3,300

La venta para Tijuana se realiza a través de Superboletos, de acuerdo con la información publicada por el recinto y el promotor.

¿Qué ofrecerá “El Mundo de Fede Vigevani”?

El espectáculo está planteado como un show interactivo en vivo, con música, dinámicas, sketches, interacción con el público y momentos de entretenimiento.

La gira también incluye a personajes y colaboradores que forman parte del universo digital de Fede Vigevani, como La Vecibanda, Club Misterio y Los Fachas.

Para sus seguidores de Sonora y Baja California, las presentaciones representan además dos fechas consecutivas de la gira: Hermosillo el 14 de noviembre y Tijuana el 15 de noviembre de 2026.

Importante: los precios pueden cambiar y los boletos están sujetos a disponibilidad y cargos adicionales de servicio, por lo que se recomienda consultar la boletera correspondiente antes de realizar la compra.