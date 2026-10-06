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ENHYPEN lleva su universo vampírico al cine con ‘BLOOD SAGA’

El concierto con el que el grupo surcoreano inició su gira mundial llegará a la pantalla grande del 24 al 31 de octubre como parte de HYBE CINE FEST 2026.

ENHYPEN lleva su universo vampírico al cine con ‘BLOOD SAGA’

ENHYPEN llevará a la pantalla grande el concierto con el que inició su gira mundial ‘BLOOD SAGA’. Foto: Cortesía

Tijuana BC.- Los seguidores de ENHYPEN podrán llevar su experiencia con el grupo surcoreano a la pantalla grande con ‘ENHYPEN: World Tour “BLOOD SAGA”’, cinta que llegará a las salas de Cinépolis del 24 al 31 de octubre.

La película permitirá revivir el concierto realizado en Seúl, con el que comenzó la gira mundial ‘BLOOD SAGA’, ahora con una experiencia cinematográfica que traslada al público la producción visual y escénica del espectáculo.

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¿Qué mostrará ‘BLOOD SAGA’ en el cine?

La cinta reúne las coreografías de JungWon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, acompañadas por arreglos de banda en vivo, efectos visuales y una producción escénica de gran formato.

El espectáculo también lleva a la pantalla la fantasía oscura que caracteriza la identidad artística de ENHYPEN, con una narrativa que combina música, elementos visuales y referencias al universo vampírico desarrollado por el grupo.

¿Por qué ENHYPEN tiene una historia de vampiros?

Desde su debut en 2020, ENHYPEN ha construido una propuesta que va más allá de sus canciones, conectando historias y conceptos visuales entre sus producciones y presentaciones.

En ‘BLOOD SAGA’, esta narrativa se desarrolla a través de coreografías sincronizadas, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para transportar al público al particular universo del grupo.

La experiencia cinematográfica permitirá a los fans revivir uno de los conciertos que marcaron el inicio de esta nueva etapa internacional, ahora desde la pantalla grande.

ENHYPEN: ‘BLOOD SAGA’ en Cinépolis

Qué: ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’

Cuándo: Del 24 al 31 de octubre

Dónde: Cinépolis

Festival: HYBE CINE FEST 2026

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