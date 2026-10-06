¿Dónde y cuándo recibirán a Yahir en Hermosillo? Esto se sabe del festejo

Yahir regresará a Hermosillo tras su participación en La Casa de los Famosos México.

El cantante sonorense volverá a la capital tras su participación en La Casa de los Famosos México; conoce cuándo y dónde será el festejo

La ciudad de Hermosillo se prepara para recibir nuevamente a Yahir Othón Parra con una celebración pública que reunirá a sus seguidores este domingo 11 de octubre en el Parque Madero.

La convocatoria está dirigida a las familias hermosillenses y contempla una tarde de convivencia, música en vivo, sorpresas e invitados especiales para celebrar el regreso del cantante sonorense después de su participación en La Casa de los Famosos México.

El encuentro está programado para comenzar a las 5:00 de la tarde y la entrada será gratuita.

¿Qué habrá durante el recibimiento a Yahir?

De acuerdo con la convocatoria que circula en redes sociales, el evento busca convertirse en un punto de reunión para los seguidores del intérprete y celebrar su paso por el reality show, donde su participación generó conversación entre el público.

La invitación también destaca el orgullo de que un representante de Hermosillo haya llevado referencias de Sonora, su gastronomía y su cultura a una audiencia nacional.

La jornada contempla música, convivencia y algunas sorpresas para quienes acudan al Parque Madero.

Yahir recibiría reconocimiento como Hermosillense Distinguido

Uno de los momentos contemplados durante la celebración sería la entrega de un reconocimiento a Yahir como Hermosillense Distinguido.

Según la información difundida sobre el evento, el reconocimiento sería entregado por el alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, como parte del homenaje al cantante por su trayectoria y por representar a la capital sonorense.

La convocatoria se ha difundido bajo el mensaje: “Cuando uno de los nuestros representa a Sonora, ¡La H se hace presente!”, con una invitación para que los hermosillenses acudan en familia.

Datos del evento para recibir a Yahir

Fecha: domingo 11 de octubre de 2026

domingo 11 de octubre de 2026 Hora: 5:00 de la tarde

5:00 de la tarde Lugar: Parque Madero, Hermosillo, Sonora

Parque Madero, Hermosillo, Sonora Entrada: gratuita

gratuita Actividad: convivencia pública, música, sorpresas e invitados especiales

Así que, si eres fan de Yahir y quieres formar parte de su regreso a casa, el punto de encuentro será este domingo en uno de los espacios más tradicionales de Hermosillo.