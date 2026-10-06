Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, busca que el tribunal de Tailandia anule su cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, cirujano colombiano

Daniel Sancho con la policía tailandesa este lunes, a su llegada a un puerto antes de acudir a los tribunales de la isla Samui, en el sur de Tailandia. Foto: SOMKEAT RUKSAMAN (EFE)

La defensa del español busca que se deje sin efecto la resolución que confirmó la cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta

La defensa de Daniel Sancho, condenado en Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de ese país para intentar anular la resolución que confirmó su condena a cadena perpetua.

El Tribunal Provincial de Samui confirmó este lunes a la Agencia EFE que la solicitud fue presentada el pasado jueves ante esa corte, como establece el protocolo, aunque el recurso está dirigido al Supremo, que será el encargado de analizarlo y emitir una respuesta.

¿Qué busca Daniel Sancho con este nuevo recurso?

La defensa pretende que el Tribunal Supremo deje sin efecto la resolución emitida tras la apelación y que el caso vuelva a ser analizado por otro tribunal de una región distinta.

“Lo que pretendemos es que el Supremo deje sin efecto la resolución y que esa apelación vuelva a estudiarse bajo otra región”, señaló a EFE Ramón Chippirrás, integrante del equipo asesor de Sancho.

La nueva acción legal ocurre después de que el Tribunal Provincial de Samui anunciara el 25 de septiembre que desestimó los recursos presentados tanto por la defensa de Sancho como por la familia de Arrieta.

La familia de Edwin Arrieta también había apelado

La familia del cirujano colombiano había cuestionado la resolución y solicitado que se elevara el castigo impuesto a Sancho hasta la pena de muerte.

Por su parte, los abogados del español habían pedido que se repitiera el juicio, al considerar que existían dudas sobre la imparcialidad del tribunal que dictó la sentencia.

Con la decisión de septiembre, ambos recursos fueron rechazados, por lo que la defensa de Sancho decidió llevar nuevamente el caso ante el Supremo de Tailandia.

¿Por qué fue condenado Daniel Sancho?

Sancho fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años.

De acuerdo con la información del caso, Sancho, actualmente de 32 años, conoció a Arrieta en 2022 a través de Instagram. Ambos mantuvieron contacto y se habían encontrado en varias ocasiones en España antes de viajar a Tailandia.

El encuentro en la isla de Phangan ocurrió el mismo día de los hechos por los que Sancho fue posteriormente detenido y procesado.

El español es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también actor español Sancho Gracia.

Te puede interesar: Rodolfo Sancho cuenta cómo cambió su vida tras la detención de su hijo Daniel Sancho, sentenciado a cadena perpetua en Tailandia por matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta