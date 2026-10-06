Confirman segunda temporada de La Mansión VIP en medio del escándalo de presunto fraude de LCDLFM

HotSpanish anunció la segunda temporada de La Mansión VIP, que llegará el 8 de noviembre.| Foto: IG (@hotspanishreal)

HotSpanish anunció que La Mansión VIP 2 llegará el 8 de noviembre, justo después de la polémica que generó la final de La Casa de los Famosos México y las acusaciones de fraude en redes sociales.

El universo de los realities digitales vuelve a tomar fuerza. HotSpanish confirmó el regreso de La Mansión VIP con una segunda temporada que ya tiene fecha de estreno: 8 de noviembre de 2026.

El anuncio llega en medio del ruido que todavía rodea a La Casa de los Famosos México, cuya cuarta temporada terminó recientemente con cuestionamientos de parte de algunos seguidores sobre los resultados de la competencia.

La salida de Yahir, quien terminó en sexto lugar, provocó una fuerte reacción en redes sociales. Algunos seguidores cuestionaron la votación y utilizaron términos como “fraude” y “trampa” para referirse al resultado, aunque no existe una confirmación de que haya ocurrido un fraude en el proceso de votación.

¿La Mansión VIP busca aprovechar el momento de los realities?

En este contexto, La Mansión VIP 2 vuelve a colocarse en la conversación sobre los formatos de convivencia y competencia en México.

HotSpanish compartió la noticia mediante una publicación conjunta con la cuenta de La Mansión VIP, acompañada del mensaje: “Se acabó el silencio. Estoy de vuelta. La Mansión VIP 2 llega este 8 de noviembre. ¿Están listos para lo que viene?”.

El anuncio también provocó reacciones de otros creadores de contenido, entre ellos Sol León, Aldo Arturo y Kim Shantal.

La segunda temporada no llega de manera improvisada. La producción ya había adelantado sus planes para regresar en noviembre e incluso abrió una convocatoria para que el público propusiera a los creadores que quería ver en la nueva edición.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los seguidores pueden proponer a tres creadores y las nominaciones funcionan como una señal del interés de la comunidad; sin embargo, aparecer entre los más votados no garantiza un lugar en el reality.

Un nuevo reality entra en escena

La primera temporada de La Mansión VIP reunió a influencers y figuras del entretenimiento en una residencia, donde participaron en pruebas, dinámicas y una convivencia vigilada por cámaras.

Ahora, con el regreso confirmado, todavía falta conocer la lista definitiva de participantes y los cambios que tendrá el formato.

La fecha ya está puesta: La Mansión VIP 2 estrenará el 8 de noviembre, mientras el público sigue debatiendo los resultados y la forma en que se desarrollan otros realities de convivencia.