Caleb Flynn exparticipante de American Idol fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa en Ohio tras fingir un robo en su casa y aunque sostuvo su inocencia los mensajes de texto y su Apple Watch lo delataron

Caleb Flynn, exparticipante de American Idol, durante la audiencia en el tribunal de Ohio donde fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de su esposa. | AP

Caleb Flynn fue sentenciado en Ohio a pena perpetua sin libertad condicional tras revelarse registros digitales y mensajes de texto que desmintieron su llamada al 911.

ESTADOS UNIDOS.- El Tribunal de Causa Común del Condado de Miami, en Ohio, EE.UU., sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Caleb Flynn, de 40 años, hallado culpable del asesinato de su esposa Ashley Flynn. La jueza Jeannine Pratt impuso la pena máxima tras calificar al acusado como un riesgo extremo para la sociedad, luego de que un jurado lo declarara culpable de nueve cargos, entre ellos homicidio agravado, agresión y manipulación de pruebas.

De acuerdo con reportes de la BBC y Associated Press, el crimen ocurrió en febrero de 2026 dentro de la vivienda familiar en la localidad de Tipp City. La víctima, de 37 años, se desempeñaba como profesora sustituta y entrenadora de voleibol. Recibió varios disparos en la cabeza mientras dormía en su cama, en un momento en que las dos hijas de la pareja, de 9 y 11 años, también estaban en la casa.

¿Cómo intentó desviar la investigación la defensa?

Minutos después de cometer el crimen, Flynn realizó una llamada de emergencia al 911 solicitando ayuda y asegurando que un hombre desconocido había ingresado a su casa y le había disparado a su esposa. Para simular la invasión, dejó abiertas la puerta del garaje, una puerta de acceso lateral y la consola central de su camioneta.

Durante los interrogatorios con la policía de Tipp City, el acusado afirmó que un hombre se presentó un día antes en su domicilio para entregarle una bandera americana y hacerle una propuesta de ventas. Sin embargo, los investigadores no encontraron en la escena el arma utilizada ni la pistola que el hombre guardaba en su vehículo.

BREAKING: Caleb Flynn is sentenced to life without parole after being found guilty on all nine charges, including aggravated murder, in the killing of his wife, Ashley Flynn.



The judge orders Flynn's sentences to run consecutively, with Flynn serving time for the firearm… pic.twitter.com/NYHZquBTeG — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Las pruebas digitales que desarmaron la coartada

El trabajo de extracción de datos en los dispositivos móviles del acusado desmintió su versión de estar dormido al momento del ataque. La fiscalía presentó la actividad registrada en su iPhone y Apple Watch, además de examinar más de 100,000 mensajes de texto intercambiados entre Flynn y su amante, una joven de 24 años a quien conoció cuando ella era pasante en la iglesia donde él ejercía como pastor de música.

En los registros telefónicos de agosto de 2025, seis meses antes del homicidio, el acusado escribió textos donde expresaba que pensaba en formas de matarla sin ir a la cárcel y manifestaba su deseo de eliminar a su esposa. Asimismo, los fiscales mostraron canciones escritas con inteligencia artificial que el sentenciado enviaba a su amante para planear una vida juntos.

¿Qué declaró el sentenciado en la audiencia final?

Durante la audiencia de sentencia, las dos hijas de la víctima enviaron cartas que fueron leídas ante el tribunal. Una de las menores cuestionó a su padre por quitarle la vida a su madre, mientras que la segunda decidió no dirigirse a él como padre y afirmó que no mantendrá contacto en prisión. La hermana de la víctima, Kayla Keyt, señaló que el hecho provocó un severo impacto emocional en la familia.

🚨 OMG❗️ CALEB FLYNN BREAKS DOWN IN COURT — REPEATS: “I DIDN’T KILL MY WIFE!”—



In an emotional statement to the judge, Caleb Flynn broke down and again denied killing his wife.



At one point, he turned and stared directly at his attorney before saying, “I didn’t kill my wife.”… pic.twitter.com/EJ7NJ2L4ya — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 5, 2026

Al tomar la palabra, Flynn pidió disculpas a los familiares por fallar a sus votos matrimoniales, aunque sostuvo su postura de no haber cometido el asesinato. Su abogado defensor, Patrick Mulligan, confirmó que presentará un recurso de apelación.

Caleb Flynn adquirió notoriedad en 2013 al participar en las audiciones televisadas de la Temporada 12 de American Idol en Chicago, donde acudió acompañado por su esposa Ashley.