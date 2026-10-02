Público llama a boicotear LCDLFM tras la salida de Yahir: piden “unfollow masivo” y dejar de ver el reality

La salida de Yahir provocó fuertes reacciones entre seguidores de La Casa de los Famosos México.

La eliminación de Yahir provocó molestia entre algunos seguidores de La Casa de los Famosos México, quienes comenzaron a pedir en redes sociales que dejen de seguir las cuentas oficiales y que no vean la próxima gala.

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México no solo generó sorpresa entre los seguidores del reality, sino que también detonó una ola de reclamos en redes sociales. Algunos espectadores consideran que la eliminación del cantante fue injusta y ahora llaman a emprender un boicot contra LCDLFM.

A través de los comentarios publicados en redes sociales, usuarios comenzaron a utilizar frases como “UNFOLLOW MASIVO A LCDLFM”, además de pedir que el público deje de sintonizar el programa durante su próxima emisión.

Uno de los mensajes incluso llamó directamente a cambiar de reality: “Nadie vea el domingo la casa, fuga a @lagranjavipmx”, mientras que otros usuarios repitieron el llamado: “NADIE VEA LA CASA EL DOMINGO”.

¿Qué están pidiendo los seguidores molestos con LCDLFM?

Entre las principales reacciones aparece la petición de dejar de seguir las cuentas oficiales del programa. La frase “UNFOLLOW MASIVO A LCDLFM” fue repetida en distintas ocasiones dentro de la conversación digital alrededor de la eliminación de Yahir.

También hubo llamados más fuertes, como uno que pidió a los usuarios “REPORTEN LA CUENTA DE LCDLF POR FRAUDEEEEEE!!!!”.

Estos comentarios reflejan el enojo de un sector de los seguidores, aunque por ahora se trata de reacciones individuales publicadas en redes sociales y no de una confirmación de que exista un boicot organizado o de que la audiencia del programa haya disminuido como consecuencia de estas convocatorias.

La molestia ocurre después de una eliminación que generó una conversación especialmente intensa entre los seguidores de la temporada, quienes han cuestionado públicamente algunas de las decisiones relacionadas con la competencia.

Por ahora, habrá que esperar a las próximas emisiones para conocer si este llamado a dejar de ver La Casa de los Famosos México tiene algún efecto visible en la conversación digital o en los datos de audiencia del reality.