¿Michelle Renaud sacará su propia marca de productos de belleza?

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud en los últimos días ha sido titular de noticia, al ser una de las actrices más populares y queridas en la televisión mexicana.

Además la artista mexicana es una de las más activas en redes sociales y en esta ocasión reveló uno de los proyectos que tiene en puerta.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Michelle reveló que había tenido algunos problemas en su piel y no encontraba los productos adecuados que pudieran no irritarle.

Renaud optó por ella misma buscar productos por su parte para ver cual se adapta a su rostro y logró hacer un producto propio que pretende al parecer próximamente hacer lanzamiento.









Siempre he tenido problemas de cara, tanto así que he probado de todo, y hay muchos productos que sirven un rato y después bye y la mayoría queman” escribió en la publicación.





Es por eso que Michelle decidió hacer sus propias mezclas y se dio cuenta de grandes cambios que en el pasado no había logrado.



Renaud decidió reunirse con expertos para poder encontrar una fórmula “perfecta” que sirviera para todas las mujeres que quieran verse natural sin utilizar maquillaje sobre todo a su tipo de piel.

Michelle Renaud aclara rumores de embarazo

Luego de las especulaciones, Renaud brindó una entrevista a Ventaneando para hablar del tema, por lo que en primera instancia explicó:



“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”.