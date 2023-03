Melissa Galindo sostiene las acusaciones contra el cantante Kalimba por presunto acoso sexual

Ciudad de México.- Melissa Galindo sostiene las acusaciones contra el cantante Kalimba, a quien señaló de presunto acoso sexual.

Después de que un representante legal de Kalimba informara que en breve su cliente interpondrá una denuncia contra su colega por daño moral, la artista charló con el programa Venga la Alegría y manifestó su postura al respecto.

Esa verdad nadie la puede tumbar, nada ni nadie la puede tumbar, yo no he estado viendo nada, he estado muy aislada, no esperaba que tuviera esa respuesta, la verdad no era como que la intención, literal era alzar mi voz y evitar que a más personas les siga pasando”

declaró.

Kalimba podría demandarla

A pesar de que Kalimba busca demandarla por hacerle perder varias presentaciones en puerta y su incursión en la obra Mentiras el musical, la artista señaló sentirse fuerte en este caso contra el cantante.

“No puedo hablar por nadie más, más que por mí, como te repito, yo hice lo que tenía que hacer, levanté la voz, que sí, sí da miedo de pronto los comentarios, lo que sea, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior. Yo no me voy a hacer la víctima, no me voy a revictimizar, no voy a estar contando detalles porque también es como molesto, nadie quiere hablar de esto”, expresó.

Compensación económica

Sobre su intención de proceder legalmente contra el hermano de M'balia Marichal, Melissa dijo: “Los detalles legales y todo, les puedo pasar si gustan como un mail para preguntar y todo, yo la verdad es que no voy a hablar nada, no me quiero envolver en ese tema, de hecho, tenía planeado no dar entrevistas”.

Con relación a la compensación económica que la cantante tendría que pagar por haber incumplido el contrato con la empresa de Kalimba, Galindo comentó: “Eso legalmente se vivió en su momento, yo no le debo nada a nadie, pero te digo, los temas legales prefiero no meterme”.

Finalmente, Melissa Galindo manifestó que, aunque por mucho tiempo guardó silencio por miedo, hoy se siente liberada por haber contado todo lo que presuntamente vivió con el cantautor.