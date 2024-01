Martin Scorsese comenzará a trabajar en su próxima película "A Life of Jesus"

SONORA.- "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese continúa su recorrido a través de las ceremonias de premiación, donde Lily Gladstone se perfila como una de las favoritas en la categoría de mejor actriz, mientras el director ya está pensando en su próximo proyecto, "A Life of Jesus", basado en el libro de Shūsaku Endō, de quien Scorsese también adaptó "Silencio" en 2016.

En una entrevista con The Los Angeles Times, Scorsese reveló que la película tendrá una duración de alrededor de 80 minutos y, aunque no desea que la película quede encasillada en ningún tiempo específico, estará ambientada en la actualidad.

La película explorará las enseñanzas fundamentales de Jesús sin caer en la carga negativa que puede tener la religión organizada. Scorsese comentó:

En este momento, 'religión', dices esa palabra y todos se ponen alerta porque ha fallado de muchas maneras. Pero eso no significa necesariamente que el impulso inicial estuviera equivocado. Volvamos. Simplemente piénsalo.

Puedes rechazarlo. Pero podría marcar la diferencia en cómo vives tu vida, incluso al rechazarlo. No lo descartes de inmediato. Eso es todo de lo que estoy hablando. Y lo digo como una persona que cumplirá 81 años en un par de días.

Scorsese declaró que el guion ya está listo con la colaboración del cineasta Kent Jones, y esperan comenzar a rodar la película en el transcurso del 2024.