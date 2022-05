"Le mando un besote" Eleazar Gómez defiende a Vanessa Guzmán

Ciudad de México.- Varios artistas que compartieron elenco con Vanessa Guzmán, salieron a manifestarse en contra de la actriz por su conducta en rodaje.Algunas figuras fueron Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y René Strickler.

Sin embargo, no todos los actores de 'Atrevete a soñar' parecen estar acusandola, Eleazar Gómez no dudo en defender la reputación de su colega ante los medios aztecas.

“Yo siempre me he llevado súper bien con ella, y más allá de lo otro no tendría nada qué comentar porque no lo sé, pero la quiero mucho, trabajamos a gusto y eso es lo que yo te podría comentar, de hecho, también le mando un besote” compartió el actor de 35 años.

El regreso de Eleazar a la actuación

El artista manifestó que luego de haber pisado la cárcel tras unas acusaciones por violencia dómestica, parece ir recuperando su carrera actoral.

“Incluso ahorita he recibido algunas propuestas para regresar a la televisión, las cosas van bien, ha sido complicado no te voy a decir que no, pero va bien, yo siento, soy un hombre de fe, y la verdad que las cosas se han ido acomodando bien y estoy muy agradecido, me siento muy bendecido, y va poco a poco, pero va bien, entonces ahí van las cosas” finalizó.