Laura Bozzo denuncia que Belinda le dejó con gran deuda

Ciudad de México.- Belinda se encuentra en el ojo público, después de que Laura Bozzo denunciara que la cantante la dejó con la obligación legal de pagar la deuda por concepto de joyas que la española adquirió hace unos años.

En entrevista en el programa Hoy, Bozzo se dijo angustiada porque no ha podido hablar directamente con Belinda sobre la situación de más de 1 millón de pesos.

Preocupada por un problema que tengo, pues Belinda, que es mi reina adorada, la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños, y mi familia la atendió y todo, y yo la recomendé con una joyera amiga mía, que vendió fortunas en joyas, y desgraciadamente pues hay un saldo de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”

Relató Bozzo.

Sin hablar

De igual manera, la artista de 72 años explicó: “Yo no he hablado con mi princesa porque la amo, sino con un asistente de ella, Christian, y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona, es más, no sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan, y estoy segura que ella no tiene la menor idea de lo que está pasando”.

Finalmente, Laura manifestó su esperanza en que Belinda pueda remediar este problema sin que pase a mayores consecuencias. “Obviamente a mí es a la que me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé, pero bueno, espero que ella se entere y lo resuelva, porque yo sé que ella no debe saber nada”.

Esta no es la primera vez que Belinda se ve envuelta en un problema similar, pues hace dos años Juan José Origel señaló a la exnovia de Christian Nodal por no pagar ni devolverle unas joyas al diseñador Daniel Espinosa.

“Mandó a hacer una colección de joyas, le entregaron todo y quedó debiendo un ‘dineral’. ¡Más de 300 mil pesos!”, señaló Origel durante la emisión del programa Con Permiso en 2021.