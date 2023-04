Karol G explota contra revista por modificar su cuerpo y cara

Ciudad de México.- Karol G denunció que hicieron ‘photoshop’ en una fotografía de una revista española en la que colaboró sin su autorización.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la colombiana compartió dos imágenes: una selfie sin maquillaje y la portada de la publicación; además de dar conocer su opinión sobre el retoque de fotos en los medios de comunicación.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, explicó la cantante luego de ver la publicación de la revista.

“Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, añadió.

Agencia México.karol gkarol

Ignoraron sus peticiones

Finalmente, la intérprete de Provenza dejó en claro que se puso en contacto con los encargados del contenido de la revista, y que aun así tomaron la decisión editorial de que su portada necesitaba mostrar algo alejado de la realidad.

Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”

concluyó.

En la controversial portada es posible notar que buscaron adelgazar zonas como su rostro, brazos y abdomen, al punto de distorsionar abruptamente el aspecto de Karol G, algo que desagradó por completo a la artista de 32 años.