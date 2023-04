Anuel AA reconoce a su hija un año después de que la madre hiciera público el caso

ESTADOS UNIDOS.- El mes pasado, Anuel AA volvió a ser padre al recibir a su bebé Cattleya junto a su expareja Yailin, y aunque recibió muchas críticas por no “presumir” a su hija, el día de ayer sorprendió a sus seguidores al hacer no solo referencia a ella, sino a otra hija que en el pasado no reconoció.

Anoche, el cantante publicó una serie de fotografías junto a Pablo, su hijo mayor, y escribió al pie de la publicación: “siiiiiii tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día pronto”.

Como señala Milenio, se dice que el boricua se refiere a su hija Gianella Gazmey, a quien tuvo con Melissa Vallecilla; esta última denunció públicamente hace poco más de un año que Anuel nunca se había hecho responsable de la pequeña.

Anuel AA explica su versión

Más tarde escribió en los comentarios una extensa explicación sobre el caso. Aseguró que nunca dejará a sus hijas abandonadas, sin importar las circunstancias. También confesó que luego de tener a la pequeña Catteleya recapacitó en lo importante que era estar presente para ellas.

“ESE AMOR Q CONOCÍ CON CATTLEYA ME ABRIÓ LOS OJOS A QUE TENIA Q ESTAR PRESENTE PARA MI OTRA HIJA NO ME IMPORTE lo que digan o piensen de mi PERSONAS QUE NO SABEN NADA DE LO Q PASO EN REALIDAD Y SI SALIÓ QUE ES MÍA, PUES ES MIA!!!!!! YO SOY UN HOMBRE!!!!!!!”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la versión de Melissa sobre que habían tenido una relación de meses con él era mentira, pues solo fue “una noche de sexo” que ocurrió cuando aún no conocía a Yailin, pero tampoco estaba con Karol G.