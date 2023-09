José Manuel Figueroa respondió a las acusaciones de Alicia Machado

Ciudad de México.- Luego de las declaraciones de Alicia Machado sobre la agresión de José Manuel Figueroa cuando eran pareja, el cantante rompió el silencio.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Figueroa minimizó lo dicho por la ex Miss Universo y dijo que lo hace para sobresalir en el programa donde la venezolana brindó las polémicas declaraciones.

“Es una situación difícil, incómoda, duele, me consterna de verdad, estoy muy consternado porque la verdad me saca mucho de onda, me imagino que otra vez Alicia está en un programa, en un reality donde quiere volver a sacar mi nombre, ella sabe muy bien cómo se manejan los reality shows y curiosamente anteriormente nunca me mencionaba o me recordaba como pareja, y ahora que me necesita para sus reality shows, ahora sí me menciona, está bien, se vale, me imagino que para eso la metieron”, expresó el cantante.

José Manuel Figueroa cuenta su versión

Posteriormente, Figueroa aprovechó el momento para contar su versión sobre los hechos en los que Alicia refiere que presuntamente el artista la agredió.

“Yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o equivocados o mezclados, si mal no recuerdo yo (…) veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente, si tiene los testigos debe de denunciar, si va a hacer un frente para la mujer violentada, que no lo haga aprovechado o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma, que lo haga bajo las leyes y con las leyes”, comenzó el intérprete.

Alicia Machado. Foto: Agencia México

“Especialmente si tiene a Ricardo Tinajero, que en ese momento era su RP, que es testigo, a Toño Arciniega, que también era su representante, si no me equivoco. En esa época cuando ella regresó, cuando llegó a México fueron los que la apoyaron, yo junto con ellos hicimos o empezamos a celebrarle, a planear la fiesta sorpresa donde se enojó, se puso celosa, de que estaba yo “sospechoso hablando por teléfono”, me dio un reversazo espectacular, cancelé yo la fiesta sorpresa”, agregó.

Asegura que ella lo golpeó a él

Tras asegurar que fue Machado la que lo golpeó, José Manuel continúo su relato: “Cuando se enteró y habló con Ricardo, y habló con Toño Arciniega, se percató de que sí, efectivamente, no estaba hablando yo con chicas, y estaba yo planeando la celebración de su cumpleaños, y me pidió, me rogó que se hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencia en la relación porque era faltar al respeto de una forma muy grave. Decidí celebrar la fiesta, hay fotos del evento, de que estuvimos ahí, la pasamos fenomenal”.

No obstante, el cantante de regional mexicano puntualizó que fue al día siguiente de la celebración cuando protagonizó una acalorada discusión con la ex Miss Universo.

Cuando se despertó y empezó a querer hacer el desayuno simplemente le pedí el favor de que se fuera de mi casa y fue donde se puso como loca, y tuvo que llevársela Ricardo Tinajero y Toño Arciniega porque estaba muy, muy molesta, de hecho, tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba que la había corrido de la casa porque no estaba a gusto con ella porque la relación ya había escalado una situación que no se debe permitir de los dos ángulos”, manifestó.

Niega haber amedrentado a Machado

Figueroa también negó que en ese momento haya amedrentado a la actriz con atentar contra su vida.

“Amenazar de muerte más bien viene al revés, todos sabemos con quién está casada, con quién tuvo un hijo, y de hecho por amistades mutuas se había llegado al acuerdo de que ella no me iba a mencionar, y yo tampoco la iba a mencionar, porque ya habían establecido una relación que tuvieron el fruto de una hija. Y sí había una mención, este señor, esta persona que está cumpliendo su condena, no tengo claro dónde esté el señor, que se dejara de mencionar, más bien la amenaza venía de ese lado hacia acá”, aseveró.

Incluso, el cantante aseguró que Alicia llegó a tomar un arma punzo cortante durante aquella discusión. “Jamás, nunca (la agredí), está tan claro que su RP y su representante, junto conmigo, fuimos los que armamos la fiesta, fue en mi casa, no en ningún otro lado. Nunca, para nada […] Yo creo que si llegan con ellos, pueden preguntarles a ellos directamente […] ellos te pueden informar lo que vieron, del cuchillo que sacó ella para… yo creo que amenazarme”.

Finalmente, José Manuel Figueroa lamentó que Alicia lo utilice para presuntamente sobresalir en un reality show y la invitó a acudir ante las autoridades para denunciar los presuntos hechos por los que ha sido señalado públicamente.