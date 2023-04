Gerard Piqué habría otorgado la custodia de Milan y Sasha a cambio de una mansión

Ciudad de México.- Shakira se trasladó con sus hijos a su nuevo hogar en Miami y soltó Barcelona, por lo que surgieron rumores de que Gerard Piqué habría otorgado la custodia de Milan y Sasha a cambio de la mansión en la que vivieron por 12 años.

Ante este escenario, ahora diversos medios aseguran que la mansión donde vivía la intérprete de ‘Monotonía’ con los niños y, en su momento, con el empresario, fue el precio que la colombiana tuvo que pagar por dicho acuerdo.

A pesar de que los rumores surgieron desde hace un tiempo; esta vez se hicieron más fuertes cuando se dio a conocer que Joan Piqué, padre de Gerard, y en calidad de administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, le pidió a su exnuera, mediante una carta, que abandonara la mansión de Esplugues de Llobregat con fecha 30 de abril como máximo.

Si no lo hacía, la colombiana debía hacer frente a una indemnización según el contrato de compraventa. Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja estaba más que rota”