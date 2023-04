Ex de Fer del Solar quiere recuperar departamento donde vive la mamá del conductor

Ciudad de México.- El patrimonio de Fernando del Solar sigue causando polémica, después de que trascendiera que supuestamente la ex de Fer quiere quitarla el departamento que el conductor le dejó a su mamá.

Desde la muerte del Solar en el 2022, Ingrid Coronado ha argumentado que los hijos que tuvo con Fernando quedaron desprotegidos, por lo que busca lo que les corresponde. Aunque Anna Ferro asevera que los menores tienen su parte.

Con dicho escenario, la revista TvNotas entrevistó a una vecina de la madre de Fernando, quien reveló que Ingrid está planeando dejarla sin vivienda.

Proteger a la familia

“La semana pasada vi a Rosa muy triste, decepcionada; le pregunté que si podía ayudarle en algo y me dijo que no entendía por qué las desgracias no se detenían […] me contó que recibió la llamada de un supuesto notario que le dijo que querían revocar el usufructo de su departamento, por instrucciones de su exnuera (la exconductora), y que podría perder su departamento”, contó la persona cercana a la madre de Fernando.

La amiga de la Servidio aseguró que Del Solar siempre pensó en dejar protegidos a sus familiares, y aunque no fue con dinero, debido a que gastó todo en su lucha contra el cáncer, si lo hizo con esta propiedad.

En el caso del departamento donde vive su mamá, ante la ley, él estipuló que el departamento era un usufructo vitalicio, que al final es parte de lo que dejó a sus herederos, pero que hasta que su madre muriera pueden tomar posesión, y lo que ahora sucede es que a su exnuera no le importa, quiere revocar y tomar posesión lo más pronto posible de esa propiedad…cuando ellos se casaron, ya vivían los papás de Fer ahí; ella (la exnuera) sabía que Fernando deseaba que se manejaran las cosas de tal manera de dejar protegidos a sus papás, y tenía entendido que dejó muy claro en su testamento que esa propiedad era para que vivieran doña Rosa y don Norberto, y que luego cuando fallecieran, pasaría a ser para sus herederos, pero ella ya quiere adelantar los procesos para tomar posesión y sacar a la señora de ahí”

Destacó la vecina de doña Rosa.

Finalmente, la amiga de la mamá de Fernando dijo a la revista que supuestamente la familia que Del Solar formó con Coronado está fracturada, pues ya no la visitan sus nietos desde que murió el presentador, y por el contrario, Anna Ferro de vez en cuando va al departamento a hacerle compañía.