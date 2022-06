Ex cuñado de Shakira declara que la pareja se separó por diferencias económicas

Tijuana, Baja California.- El ex cuñado de Shakira, se pronunció sobre la ruptura de la famosa con su ex pareja Piqué. De acuerdo con su testimonio, no hubo una infidelidad, la relación culminó por problemas de dinero.

El exnovio de una de las hermanas de Shakira, Roberto García compartió su verdad sobre porque terminó esta relación al medio EsDiario.

Ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera”

dijo García.

Sobre como llevaban las finanzas, el conocido de la pareja compartió: "Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 por ciento. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, concluyó.