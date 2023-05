El live action de 'Cómo entrenar a tu dragón' ya tiene protagonistas

Estados Unidos.- Tras el éxito de Disney con su más reciente live action de "La Sirenita", Dreamworks compartió nuevas novedades acerca de la próxima adaptación de "Cómo entrenar a tu dragón". La aclamada franquicia, que ya acumula 3 largometrajes animados, 5 cortometrajes y 3 series de televisión, ahora tendrá su propia película con personas reales. El rodaje está previsto para iniciar durante este verano y ya cuenta con sus protagonistas.

¿Quiénes darán vida a los personajes de Hipo y Astrid?

Después de un largo proceso de casting y un sinfín de rumores, finalmente se han anunciando los nombres de los actores elegidos. Según un artículo publicado en el portal The Hollywood Reporter, Mason Thames y Nico Parker serán los encargados de interpretar los roles principales.

Mason Thames, de quince años, hizo tres apariciones en la serie "For All Mankind" de Apple TV. Más tarde, consiguió el papel principal en la película de terror "Black Phone", una adaptación de Scott Derrickson del cuento de Joe Hill, estrenada por Universal en 2022.

Por otro lado, Nico Parker hizo su debut como protagonista en la película "Dumbo" de Tim Burton, realizada por Disney en el año 2019. También participó en una temporada de la serie "The Third Day" junto a Jude Law y Naomie Harris. Además, compartió pantalla con Hugh Jackman en "Reminiscence". Su última aparición fue en la serie de HBO "The Last of Us", donde encarnó el papel de Sarah Miller, hija del personaje interpretado por Pedro Pascal.

Próximamente se estrenará la coming-of-age Suncoast, ópera prima de Laura Chinn, donde también participa la joven actriz.

Con información de Milenio.

Tal vez te interese: Shrek regresa con su película número 5 con todo y elenco original