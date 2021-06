Shrek, el ogro de DreamWorks, celebra sus 20 años desde su estreno

MÉXICO.- Un día como hoy pero del 2001, la película que llegó a México para romper el canon fue la de “Shrek”, un film animado de DreamWorks que rompió con los estereotipos de belleza y del cuento de hadas perfecto al tener al ogro verde y gruñón como protagonista.

“Shrek” representa uno de los mayores éxitos del estudio de animación de DreamWorks y los usuarios de redes sociales lo recuerdan con cariño y alegría el día de hoy por estar celebran su 20 aniversario desde su lanzamiento oficial en el país.

La película no es únicamente para el público infantil, ya que logró conquistar los corazones de cientos de adultos y adolescentes que se fascinaron con los chistes, personajes, diálogos, bailes y otros elementos fundamentales que conforman a este clásico de animaciones. Además de crear una gran popularidad entre el público mexicano por considerar que el doblaje latino es la esencia más pura de “Shrek”.

El ogro verde parecía ser un malvado personaje, pero sorprendió al ser un héroe, carismático y repleto de emociones al punto de considerarlo como “una cebolla” por tener tantas capas en su persona y terminar enamorado de su esposa La princesa Fiona y cuidar de sus amigos Burro, El Gato con Botas, Pinocho, El Lobo de sexo dudo, entre muchos otros quienes, a pesar de molestarlo en muchísimas ocasiones, mantienen un lazo único.

¿De dónde surgió la película del ogro Shrek?

El film que ganó un Óscar a la mejor película animada está basado en el libro de "Shrek!", se publicó en 1990 y fue escrito e ilustrado por William Steig. El libro funcionó como la base del catálogo cinematográfico del ogro protagónico, pero una década después de su lanzamiento. El libro recibió los premios Publishers Weekly Best Children's Books of the Year y School Library Journal Best Books of the Year.

Fama de "Shrek" en redes sociales

La película animada es considerada como "el clásico de los clásicos", según sus más grandes fans, y terminó por ser una animación de la que nadie se cansa de ver. Su fama va creciendo según las publicaciones que usuarios de redes sociales realizan sobre el film, y a 20 años de su estreno se convirtió en tendencia por la gran cantidad de tweets que se hicieron para conmemorar al elenco que conforma a "Shrek".

