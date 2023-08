Daniela Parra asegura que Héctor ‘N’ quiere plasmar su historia en un libro para visibilizar su caso

Ciudad de México. – Daniela Parra, comparte los detalles sobre la intención de su papá de hacer una bioserie sobre todo lo que ha vivido. Su padre Héctor Parra y ella quieren contar el amargo episodio que han enfrentado desde que él fue encarcelado por la denuncia de abuso sexual de su hermana Alexa a través de un libro.

La intención de Héctor Parra de contar su versión de la historia a través de una bioserie, libro o documental refleja su deseo de revelar al mundo su perspectiva sobre los acontecimientos que lo llevaron a la prisión. Sin embargo, no está solo en esta búsqueda de narrar su historia. Daniela, su hija, también siente la urgencia de compartir su experiencia desde fuera de las rejas, demostrando que sus vivencias son distintas, pero igualmente valiosas.

"Mi papá es quien está escribiendo, él es realmente el que tiene una historia que contar", menciona Daniela. "Yo también desde aquí afuera porque hemos vivido cosas muy diferentes y son historias diferentes. No sé cómo hacerlo, pero sí es una historia que nos gustaría contar. No solo por nosotros, sino para visibilizar lo que está pasando… porque como ya lo he dicho, no solo es mi papá, somos muchas personas en la misma situación y si tenemos la oportunidad de visibilizarlo, sí lo vamos a hacer".

Daniela desea que su vida llegue a la normalidad muy pronto

El encarcelamiento de Héctor Parra ha dejado una profunda huella en la vida de Daniela, quien comparte cómo su vida ha tomado un giro inesperado. Mientras sus compañeros disfrutan de la normalidad de la vida, viajes y experiencias, Daniela se encuentra en una situación difícil.

“También he sentido que he dejado mi vida un poco de lado por todo esto y lo estoy empezando a retomar con terapias y todo, han pasado muchas cosas, pero sí, ni modo, es lo que nos tocó vivir y sabemos cómo reaccionar”.

Aunque también trabaja y se esfuerza por avanzar en su educación, las prioridades han cambiado drásticamente debido a las circunstancias. "En mi vida, el trabajo, la escuela, me estoy titulando, entonces ha sido un poco complicado, así que estamos fluyendo”, comparte Daniela.

A pesar de los desafíos, Daniela organizó una venta de garaje para contribuir con los gastos de su padre en prisión y ha sido testigo del inmenso cariño y solidaridad de la gente.

"Ha llegado muchísimas personas, este abrazarnos nada más y se siente padrísimo apoyar también y gracias a Dios no ha ido muy bien", agrega Daniela.