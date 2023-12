Alejandra Espinoza fue ''Llama'' en Quien es la máscara

Tijuana BC.- La tijuanense Alejandra Espinoza fue “Llama” en el programa “Quién es la máscara” de Las Estrellas, y estuvo a un paso de llegar a la semifinal antes de ser descubierta.

La ex reina de belleza destacó estar feliz de haber participado, y aunque juró no entrar nuevamente a un concurso desde que ganara Nuestra Belleza Latina en 2007, éste le cerró el ojo.

Es impresionante como se guarda el secreto, es todo muy hermético, no ves a nadie, no sabes quien es tu vecino de camerino, nada de nada”

Detalló en entrevista vía telefónica.

Elige Llama

Fue muy chistoso percatarse que tanto ella como Jaqueline Bracamontes tienen similitudes, en la belleza, en el fútbol y la conducción, pistas que compartió, pero que los investigadores fallaron.

“Yo trataba de meter cosas que no supieran de mi, al principio no me bajaban de que era Jaqui, pero no con Kenia Os”, indicó.

Espinoza eligió a la Llama, porque nunca le gusta vestir de rosa, no le gusta ser muy “curiosa” y el personaje lo era, muy femenina.

“Yo soy más como más relajada, y ella todo muy femenina y dije, si voy a ser algo que es bailar y cantar, sería con alguien que yo no sería y llevé a la Llama a moverse y cantar totalmente diferente a lo que soy”, destacó.

Salir del confort

De esta participación se lleva el saber que a veces es bueno salir de la zona de confort, de enfocarse en lo que se cree es bueno y no experimentar en cosas nuevas.

“Pero bueno confié de nuevo, y entré a este concurso de probarse nuevamente y de hacer cosas que no estamos acostumbrados”, finalizó.

Año Nuevo y proyectos

De nueva cuenta participará con Televisa-Univisión en el cierre de año en Nueva York que será su año 13 en estar recibiendo un nuevo ciclo.

“Estamos en Nueva York para final de año y luego arrancó un maratón el seis de enero en Orlando y nuevos proyectos, pero novelas por ahora no.

“Tengo un proyecto de actuación, pero no de novela, me encantó estar en ‘Corazón Guerrero’, pero si me quita tiempo y uno debe entender que hay prioridades”, finalizó.