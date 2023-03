Chiquis Rivera prefiere no usar su apellido en su carrera artística

Ciudad de México.- Durante la rueda de prensa, Chiquis Rivera rompió el silencio del porqué decidió no usar el apellido Rivera.

“Yo quiero que me conozcan por Chiquis, por mi música, por mi historia, por lo que yo canto, las canciones que yo escribo, y creo que a veces si se enfocan mucho en el apellido, no me dejan ser, o sea, si yo he cometido un error, no quiero que sea problema tampoco de mi familia, o las cosas que ellos han hecho, tampoco, o sea, yo nada más quiero ser Chiquis”, explicó.

Peso y aspecto físico

La intérprete estadounidense también se refirió a los problemas que ha tenido tanto personal como laboralmente con relación a su talla y aspecto físico.

Yo sé lo que es eso, a mí me han criticado desde que inicié mi carrera por mi peso, y aún me siguen criticando, la tiroides es algo que yo no sabía que estaba sufriendo, estoy tomando medicamento, y ya tengo dos años, y es lo que me ha ayudado mucho, las hormonas también, terapia de hormonas, y pues cambié mucho el alimento”

detalló.

Al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones en las que habló de su romance con una mujer, Chiquis únicamente sonrió y dijo: “Sí, todo bien, o sea, el amor es el amor, esa es mi religión, el amor, ahorita tengo novio y vamos muy bien”.