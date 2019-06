WASHINGTON.- Aproximadamente un año después de cerrar las operaciones en los Estados Unidos, Toys R Us se alista para regresar en esta temporada de vacaciones abriendo una media docena de comercios por toda la Unión Americana.

Asimismo, la compañía de juguetes alistará un sitio electrónico para vender productos, según dijeron fuentes a la cadena Bloomberg.

Richard Barry, un ex ejecutivo de Toys "R" Us que ahora es el CEO de la nueva entidad Tru Kids Inc., ha estado buscando revivir la cadena, informaron.

Las personas declararon que las tiendas que ahora pretende abrir tienen alrededor de 10 mil pies cuadrados, aproximadamente un tercio del tamaño de las tiendas más grandes que la marca tuvo.

Las ubicaciones de los comercios ahora también tendrán áreas de juego para los niños.

Una portavoz de Tru Kids dijo que la compañía no estaba lista para compartir públicamente detalles sobre su estrategia planeada.