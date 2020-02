¿Retiro laboral de pobreza? Millennials tendrían pensiones de 3 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pensión que ronda entre los 3 mil pesos mensuales es la cantidad a la que aspiran la generación millennial, la “generación de transición” y los primeros trabajadores aforados que podrían retirarse en 2021.



Según encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y la firma Buendía & Laredo, muchos de los ellos tendrían que seguir trabajando aún después de de cumplir los 65 años, además de que no se preocupan por ahorrar.



El 56% de los millennials que fueron entrevistados de entre los 18 y 40 años afirmó que al retirarse algún familiar, principalmente los hijos, se encargaría de ellos.



Un 40% dijo que no dependerá de nadie, mientras que el 4% no supo qué responder.



Por otro lado, el 15% señaló que se mantendrá del acumulado de sus ahorros, el 14% planea vivir con su pensión y el 3% espera que el gobierno vele por ellos durante su vejez.



VIVIRÍAN CON TRES MIL PESOS



Las cifras de 2018 del Inegi muestran que jóvenes de 20 a 29años tenían un ingreso promedio de 5 mil 952 pesos al mes, obteniendo una pensión aproximada de poco más de 3 mil pesos mensual.

Una persona de 30 a 39 años obtenía en promedio un ingreso de 7 mil 724 pesos, aspirando a una pensión de 3 mil 400 pesos.

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones detalló que el 33% de los jóvenes en México no ahorra.Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estima que alrededor del 40% de los mexicanos no ahorra y del 60% que sí lo hace, el 43.7% de ellos recurre a mecanismos informales como tandas, préstamos familiares o debajo de su colchón.El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) menciona que los datos son “escalofriantes” cuando uno ve las prospectivas de lo que se viene en materia de pensiones debido a que muchos mexicanos no pasarán del 30% de su último salario, por lo que la situación no pinta bien.

URGE REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES



La Amafore señaló que es urgente que se presente una reforma al sistema de pensiones en México este 2020.



Asegura que existe un consenso para aumentar la contribución obligatoria de los trabajadores a su retiro de 6.5%, uno de los más bajos en el mundo, a 15% de manera gradual. Además se le suma la propuesta de reducir las semanas mínimas cotizadas de mil 250 a 750.