¿Qué pasa con el dinero de una cuenta bancaria si la persona fallece?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te has preguntado qué pasaría con el dinero de tu cuenta bancaria si falleces? ¿A dónde se iría? ¿Existe alguna manera de que alguien se pueda quedar con él? Bien, pues existen dos situaciones que se pueden presentar: Una de ellas es que el dinero se traspase a un beneficiario designado por ti, la otra es que los recursos se vayan a la beneficencia pública.



En México existen más de 100 millones de cuentas bancarias, imagina que los recursos de esas cuentas pasaran al gobierno porque nadie reclama los fondos. Si no quieres que tu dinero ahorrado tenga ese destino, entonces lo que debes hacer es registrar beneficiarios, no importa si tu dinero está en una cuenta de ahorro, de inversión o de cheques.



¿Cómo registro a un beneficiario?



Primero debes pensar en quién te gustaría que se quedara tu dinero: ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Tu pareja?

Puedes elegir a una o varias personas, ya que es posible destinar porcentajes que les correspondan a cada uno. Sugerimos para facilitar los trámites, que sean mayores de edad.



Normalmente cuando realizas la contratación de alguno de estos productos, ahí mismo registras a tus beneficiarios, pero si cambias de opinión o bien te gustaría agregar a alguien más, parte de tu responsabilidad como usuario es notificar de los cambios a tu banco.



Realizar este procedimiento ahora es más fácil a través de las apps bancarias. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer más sencillo el proceso.

¡Importante! Notifica a tus beneficiarios para que en caso de que algo llegara a sucederte puedan realizar el trámite para el pago de la suma asegurada. Si puedes darles tu número de cuenta para que la guarden en un lugar seguro ¡mucho mejor!

¿Qué hacer para saber si eres beneficiario de una cuenta?

Ahora piensa que estás del lado contrario, que algún familiar cercano falleció y te dejó como beneficiario de su cuenta bancaria. ¿Qué debes hacer? Tienes que acudir al banco y llevar el acta de defunción del titular de la cuenta, copia de la identificación oficial, copia del comprobante de domicilio y documento que especifique el número de cuenta del titular.

Presentando estos documentos, la institución bancaria podrá validar la información y si todo coincide, recibirás el pago correspondiente del saldo de la cuenta. No olvides revisar que la cuenta quede cancelada para evitar cobros de comisiones o cargos adicionales.

Si tienes dudas, puedes acercarte a la Condusef, quien creó el Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósitos en alianza con la Asociación de Bancos de México (ABM), desde donde puedes realizar tu solicitud y en un plazo no mayor a 60 días obtendrás una respuesta.

En caso de ser positiva, deberás acudir a la institución bancaria correspondiente para dar seguimiento y poder cobrar ese dinero.