Por hackeo a SPEI, sancionarían a instituciones financieras

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México (Banxico) informó que se realizará una sanción a 18 instituciones financieras por el ataque cibernético en contra de SPEI.

El gobernador de Banxico explicó que la sanción será aplicada en contra de las instuticiones que presenten incumplimiento en las normas relacionadas al caso de ciberataque, sin embargo, por el momento no puede revelar nombres y montos, debido a que es una investigación que aún no ha terminado.

Es una preocupación común, es un común denominador para todos los participantes del sistema financiero. Está en el interés de todos reforzar el perímetro de seguridad, pero el riesgo cibernético, no hay institución financiera que no esté expuesta, y en ese sentido no debe haber complacencia sino un esfuerzo continuo por mejorar y reforzar el perímetro de seguridad. Se han dado pasos importantes y será de manera continúa”, enfatizó.