¿México debería imponer aranceles a EU?

CIUDAD DE MÉXICO.- México debe responder a Estados Unidos aplicando aranceles a las importaciones de ese país, es la forma más inmediata para frenar al Presidente Donald Trump, advirtió el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Jorge Schiavon.



"No es actuar ojo por ojo, está perfectamente establecido en la normatividad de la Organización Mundial del Comercio y también del Tratado de Libre Comercio, que frente a la imposición injustificada de aranceles por parte de uno de los socios procede la imposición compensatoria del otro país en el mismo sentido.



"Se debe mantener la fiesta en paz en medios y particularmente en redes sociales y trabajar técnicamente para la solución de estas agresiones comerciales, a través de la negociación y establecimiento de aranceles compensatorios para solucionarlo de manera técnica", apuntó.



Por ejemplo, expuso, ante la decisión del Mandatario estadounidense de fijar arancel al aluminio y acero, México amenazó con aplicar tarifas a otros productos, y finalmente, tras seis meses de negociaciones, se anuló.



Sin embargo, el especialista en América del Norte de la UNAM, Roberto Zepeda, afirmó que el Gobierno mexicano debe ser prudente, y a la par de dialogar con funcionarios estadounidenses debe recurrir a actores internos en Estados Unidos, principalmente los estados que se verían afectados.



"Tiene que ir con Gobernadores, con los representantes de la Cámara baja, con senadores republicanos, que fueron los que convencieron a Trump de que quitara el arancel al aluminio y al acero, y a Cámaras de Comercio.



"Hacerle ver a Trump a través de esos actores internos, que ellos funcionen como un contrapeso para que no se apliquen los aranceles, muchas veces Trump estuvo a punto de salirse del Tratado, pero llamadas de estos sectores lo hicieron cambiar de opinión", consideró.



Al menos 26 de los 50 estados de ese país, agregó, tienen a México como su primero o segundo socio comercial.



Ambos académicos consideran que la decisión de Trump de imponer aranceles del 5 por ciento es una bandera política frente a la elección del próximo año, por lo que México debe entender y hacer frente a su juego.



"El Presidente Trump está utilizando los flujos migratorios como una de sus principales banderas electorales, y genera una enorme vulnerabilidad para México porque el tema de la relación bilateral se está convirtiendo en un tema de política doméstica y podemos esperar cualquier cosa de Trump", dijo Schiavon.



Zepeda insistió en que imponer aranceles de ambos bandos es darse "un balazo en el pie", pues la aprobación del T-MEC en los congresos no avanzaría.



"Lo que quiere hacer es violatorio de los acuerdos comerciales, México podría aplicar tarifas espejo, pero al final del día deberíamos tomarlo como parte del contexto político.



"Esperar hasta el 10 de junio, ser prudentes, y evidentemente si esto (la decisión de Trump) se cristaliza, entonces México tiene que responder de igual manera", añadió el profesor de la UNAM.