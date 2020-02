Coronavirus afecta ventas de cerveza Corona

HERMOSILLO, Sonora.- El coronavirus ha afectado de manera particular a una marca de cerveza mexicana: Corona, tras una serie de “fake news” y confusión en el mercado estadounidense, de acuerdo con datos de la firma de investigación YouGov.

La cerveza no logró escaparse de la asociación con la enfermedad, provocando que su compra en Estados Unidos haya descendido a su nivel más bajo en dos años.

Constellation Brands Inc., productora de la bebida, reportó esta semana una caída de 8% en la bolsa neoyorquina, que se asocia a la baja en sus ventas por el virus.

Mientras tanto, los memes y “fake news” que relacionan a la cerveza con el coronavirus continúan en la red, logrando confundir a los consumidores. Se han registrado búsquedas con las palabras “beer coronavirus”, “corona beer virus” y “beer virus”.

Sin embargo, esta confusión no ha ocurrido en México, de acuerdo con el CEO de Grupo Modelo, Cassiano de Stefano.

“La confusión entre Corona y coronavirus entre los mexicanos no existe. Sabemos que el tema del coronavirus no es un tema menor, pero en México no existe una confusión, la gente comprende bien la diferencia entre la cerveza y el virus, vemos mucho más chistes que es una característica muy fuerte de los mexicanos. Pero, hacemos monitoreos en la redes sociales y vemos que la confusión es cero”, indicó.

La cerveza Corona es la tercera más popular en Estados Unidos y la bebida alcohólica más importada a China.

En el país asiático se abrieron fábricas para que los consumidores chinos tuvieran una cerveza “más fresca”; no obstante estos lugares se han visto afectados también por el virus, como la mayoría de las fábricas en China.