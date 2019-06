Cancela CNH farmouts de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) formalizó la cancelación de la licitación de siete asociaciones o farmouts para buscar socios para Pemex, una vez que la Secretaría de Energía (Sener) retiró las áreas susceptibles de formalizar estas alianzas.

La licitación se pospuso seis meses tras la cancelación de las rondas 3.2 y 3.3 en diciembre del año pasado y se tenía prevista para el próximo 9 de octubre.

Con ello, la nueva Administración pone fin a uno de los instrumentos más importantes que tenía Pemex -derivado de la reforma energética- para incrementar su producción.

Durante la sesión extraordinaria de la CNH en la que se formalizó la cancelación, se expuso que el 4 de junio, Pemex Exploración y Producción presentó a la Sener su renuncia a los derechos derivados de los procedimientos de migración con socio. El 10 de junio la dependencia lo aprobó.

Sergio Pimentel, comisionado de la CNH, aseguró que esto es una mala señal porque Pemex no cuenta con recursos de inversión suficientes -se necesitan 24 mil millones de dólares al año y 34 mil millones considerando pasivos- para cumplir la meta de producción de 2.4 millones de barriles diarios.

Hoy estamos formalizando la cancelación de los farmouts de Pemex, no hay manera, no dan los números, de alcanzar la meta de producción que el Gobierno Federal se ha fijado de 2.4 millones sin el apoyo de la iniciativa privada y cuando mandamos estas señales no hay forma de pensar que la IP va a venir a invertir.