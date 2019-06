Califican al T-MEC como proteccionista

CIUDAD DE MÉXICO.- El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en proceso de ratificación, es mejor que ningún tratado, pero no supera al TLCAN, pues agrega más barreras que liberalizaciones y busca afectar al País.



Manuel Sánchez, ex subgobernador del Banco de México (Banxico), agregó que si bien tener el acuerdo es positivo, las medidas para México implican limitar sus ventajas comerciales, como las que tiene en la industria automotriz.



El T-MEC es una versión un poquito proteccionista, no es mejor que el Nafta (TLCAN), pero es mejor que nada definitivamente, no nos dejó en el hoyo de la incertidumbre, pero (debemos) entender que se movió un poquito la aguja hacia el proteccionismo", señaló en el marco del Foro "Visión 360...A 6 meses"..



Agregó que otros apartados negativos son las cláusulas sobre cómo diluir la certidumbre en las relaciones entre el Estado y los inversionistas, así como fijar un plazo de vencimiento del acuerdo.



Consideró también que el nuevo acuerdo bloquea las posibles relaciones con China, lo cual busca fortalecer las reglas de origen para desviar el comercio hacia Norteamérica e impide traer insumos más baratos de Asia.



El ex funcionario de Banxico señaló que incluso en un escenario donde no se ratifique el T-MEC, lo cual no se vislumbra, la relación comercial con EU continuaría debido a la inercia previa al TLCAN por la cercanía geográfica.



No obstante, puntualizó que con todo y la integración en la cadena productiva, el crecimiento económico de EU no se ha reflejado en México, pues desde 2015 se inició un proceso de desaceleración, hasta derivar en caídas del PIB en el arranque de este año.



Con datos pendientes por confirmar, es posible que los resultados del crecimiento económico al segundo trimestre del año sean negativos, lo que reflejará un ciclo de recesión económica, previó.



"Mi percepción es que en el segundo trimestre va a ser otra contracción, de manera que es muy probable que la economía esté en una situación de recesión, significa dos trimestres consecutivos de contracción económica", dijo.



"Es muy probable que eso ya esté ocurriendo, porque ya estamos en junio y los indicadores que tenemos no están corrigiendo la tendencia de debilitamiento".



Comentó que esta desaceleración responde más a factores internos por la baja en consumo y servicios, así como inversión, principalmente en segmentos que reflejan tendencias económicas como la construcción y la adquisición de maquinaria.



Sin embargo, aclaró que indicadores como el dólar y la tasa referencial, así como las estimaciones de la inflación se mantienen estables, lo que refleja tranquilidad de los mercados financieros.