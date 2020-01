CFE elevó tarifas de luz, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los costos con los que opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impidieron que en 2019 las tarifas de electricidad se mantuvieran por debajo de la inflación, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En una gira por Tabasco, el mandatario reconoció que las tarifas eléctricas no podrán bajar en el corto plazo debido a la complicada situación que enfrenta la CFE, pero no subirían más.



Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la CFE. No podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar", puntualizó el mandatario.