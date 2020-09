Alistan pescadores de Yavaros su salida en busca del “oro rosado”

YAVAROS.- Preparando sus chinchorros y dándole una “manita de gato” a sus pangas se encuentran pescadores de Yavaros, quienes esperan ansiosos salir a la captura del camarón el próximo lunes.



Manuel Fernando Siriuqui, residente de Yavaros, dijo que con la pesca del crustáceo, los ribereños esperan remediar en lo posible la crisis que les provocó la contingencia sanitaria.



“Por lo general salen unas 2 mil embarcaciones para sacar camarón”, abundó, “nos estamos alistando viendo detalles, checando motores, y ya terminamos de hacer los chinchorros”.



Manifestó que tienen esperanza que sea una buena temporada, porque ya se observa producto de buen tamaño, con el que esperan reponerse, pues la captura de jaiba no fue buena.



Con la jaiba apenas sacamos para los gastos, no fue muy bueno, pero ojalá que con el camarón nos alivianemos”, añadió, “ahorita estamos afinando detalles”.



Ignacio Guadalupe Valenzuela, residente de Yavaros, expresó que el sector pesquero fue muy golpeado en lo que va de este año, primero por la pandemia y luego por el mal clima que no los dejó trabajar.



“Hemos batallado mucho, como nunca en otros años, pero parece que si hay camarón y de buen tamaño, veremos cómo nos va”, agregó.

José Manuel Valenzuela, pescador, lamentó que él no está listo y no saldrá por primera vez porque no hubo recursos para arreglar su panga.



“No tenemos armas para trabajar, si voy a sacar camarón, pero para el consumo de la familia nada más y lo voy a hacer a remo porque no tenemos recursos”, apuntó.