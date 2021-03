Walmart y Bimbo se ampararon contra ley eléctrica: AMLO; indica que revelará cuánto pagaban de luz

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un "descaro y una vergüenza" que Walmart y Bimbo se hayan amparado contra la Ley de la Industria Eléctrica aprobada recientemente por el Congreso.

"Lo leí hoy en la prensa o en las redes; este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya, ofrezco disculpa a las dos empresas por exponerlo, pero cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería dar vergüenza", indicó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En su conferencia de prensa mañanera desde el puerto Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador advirtió que ahora que se ampararon Bimbo y Walmart, dará a conocer cuánto pagaban de electricidad o "¿por qué quieren mantener esos privilegios?".

Refirió que se han presentado muchos amparos, más los que se acumulen, pero llegará hasta las últimas consecuencias en el marco de la ley y que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Este es un proceso legal que inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la SCJN, para que declaren inconstitucional la ley necesitan tener mayoría absoluta o dos terceras partes de los votos de los ministros de la corte, con cuatro ministros que digan no, no podrán declarar inconstitucional la ley", declaró.

Señaló que muchos ciudadanos desconocen que Bimbo y Walmart participan en el mercado de la energía eólica, con empresas eléctricas, además de sus actividades comerciales, y como son productores de electricidad, reciben subsidio.

"Ahora que queremos que haya un trato igualitario para que no quiebre la CFE y no aumente el precio de la luz y las gasolinas, para que eso no pase tenemos que cuidar a la CFE a Pemex, limpiar de corrupción a Pemex y a CFE, pero también no permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras", indicó.

Reiteró que no se trata de una nacionalización ni expropiación porque se están respetando los contratos, pero la ley se cambió para que no existan esos excesos y esos subsidios.