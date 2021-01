¡Uuuuyyy, los gastos vampiro!, conozca esos "gustitos" que hacen "sangrar" su cartera

HERMOSILLO, Sonora.- Seguramente usted conoce los llamados “gastos hormiga”, si, la cajetilla de cigarros que adquiere por semana, el café de las mañanas, el paquete de chicles, una boleada de zapatos por semana, una soda por día o las propinas de los “viene viene”.



Pero existen gastos más grandes que tal vez se hacen por mes y por eso son menos perceptibles pero hacen “sangrar” las carteras y los bolsillos y son conocidos como “gastos vampiro” (o gastos fantasma).



Si usted está suscrito al menos a una plataforma de streaming, es decir, Netflix, Disney+ o Blim o a una de música como Spotify o Youtube Music, se habrá dado cuenta de que al menos gasta en este gustito unos 100 pesos por mes.



Este es considerado un gasto vampiro, de acuerdo con la Condusef y el blog de la compañía financiera Miituo, estos desembolsos dañan la economía personal o familiar porque presentan una pérdida significativa de recursos en periodos cortos.



Estos gastos tienen un impacto mayor que los conocidos como hormiga porque sus costos son más altos y es difícil deshacerse de ellos porque están relacionados con servicios esenciales y tienen relación con hábitos personales o familiares.



Los expertos de Miituo recomiendan que para deshacerse de estos gastos analice sus necesidades. Por ejemplo, si paga más de una plataforma de televisión por demanda, quédese con una, la que más satisfacción le cause.



Identificar las emociones también puede ayudar porque están relacionadas con la forma de gastar, así como hacer una revisión de los gastos que son realmente necesarios. Sí, tal vez esté pagando el gimnasio y vaya tres veces por mes.



Es importante recordar que no basta con no gastar en antojitos o en servicios que no se utilizan, sino que es importante que el dinero que ya no esté usando para algún gasto vampiro vaya directo a la cuenta de ahorro para aumentarlo y no sólo se reemplace un gasto por otro.