Uber deberá pagar salario mínimo, vacaciones y una contribución a la pensión en Londres

LONDRES.-Uber anunció este martes que a partir del miércoles 17 de marzo sus conductores en Reino Unido pasarán a ser clasificados como trabajadores, en lugar de su actual condición de autónomos, en cumplimiento con un fallo del Tribunal Supremo de ese país del pasado febrero.



La empresa estadounidense de transporte realizó el anuncio en un documento público entregado a la Comisión del Mercado de Valores de EU (SEC, por su sigla en inglés) y en ella detalló que con esta nueva clasificación les deberá pagar el salario mínimo, así como las vacaciones y una contribución a la pensión en caso de que tengan derecho a ello.



Uber siempre se ha resistido con ferocidad a llevar a cabo este tipo de clasificaciones y por ello ha acabado ante los tribunales en varias partes del mundo -una de las más recientes en California, lugar que le vio nacer-, pero esta es la primera vez que se ve forzada a aceptar la derrota en uno de sus principales mercados.



La firma matizó que la clasificación es como "trabajadores" y no como "empleados", una distinción de la legislación laboral británica que implica que, por ejemplo, los conductores seguirán siendo tratados como autónomos en materia fiscal.



La empresa con sede en San Francisco (California, EU) explicó que el 99 % de sus conductores en Reino Unido ya cobran más del salario mínimo en la actualidad, por lo que no espera que la nueva clasificación vaya a tener un impacto sustancial en sus cuentas.



Según los datos que ofreció, los conductores cobran en la actualidad aproximadamente 17 libras por hora en Londres y 14 libras por hora en el resto del país.



La nueva clasificación afectará a un total de 70 mil conductores que Uber tiene en Reino Unido, pero no a aquellos que solo trabajen para el sistema de entrega de comidas a domicilio Uber Eats.



La decisión sigue siendo susceptible de polémica, puesto que la empresa indicó que empezará a pagar el salario mínimo a partir del momento en que un conductor acepte llevar a cabo un trayecto, en lugar de empezar a partir del momento mismo en que se activa la aplicación como piden los activistas.



El pasado 19 de febrero, el Tribunal Supremo del Reino Unido puso fin a una batalla legal que comenzó en 2016 y concluyó que los trabajadores de la compañía deben tener acceso a todos los "derechos básicos", así como a "vacaciones pagadas".



Uber recurrió al Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, después de que en 2016 un tribunal laboral resolviese que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.



El veredicto fue muy celebrado por los defensores de los derechos de los trabajadores y podría marcar tendencia en otras partes del mundo donde la empresa mantiene abiertos conflictos laborales de esta misma naturaleza.