Tren Maya es “transparente”: Fonatur

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tren Maya es un proyecto transparente que cumple con la normatividad, aseguró este domingo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en respuesta a las acusaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“El Tren Maya es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”, indicó el Fonatur en un comunicado publicado luego de que la ASF dio a conocer el sábado diversas irregularidades en el proyecto.



De acuerdo con una auditoría realizada al primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la ASF, la cual fue entregada a la Cámara de Diputados, el Fonatur no aclaró 156,1 millones de pesos (7,63 millones de dólares) relacionados con el proyecto del Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente.

Las Comunidades Sustentables son núcleos urbanos que estarán alrededor de las estaciones del #TrenMaya y tienen como objetivo ordenar el crecimiento urbano y comercial con una visión a futuro.



Conoce este nuevo modelo de desarrollo sustentable.

El Tren Maya nos une. pic.twitter.com/LVYt8XNQs8 — Tren Maya (@TrenMayaMX) February 12, 2021



Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.



Además, señaló que en 2019, más de un año antes de asignar los contratos multimillonarios a constructoras mexicanas y extranjeras para instalar los primeros rieles del Tren Maya, el Fonatur incurrió en varias irregularidades durante la fase de diseño y de estudios, los cuales ponen en vilo la viabilidad social y financiera del proyecto.



Del mismo modo, advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.



Al respecto, el Fonatur señaló que entregó en su debido momento su respuesta a las pre-recomendaciones y resultados emitidos por la ASF y aseveró que esas respuestas no fueron incluidas en su totalidad en el informe para valoración pública.



Indicó que se tienen 30 días hábiles para presentar ante la ASF la información y consideraciones pertinentes, respecto a las acciones y recomendaciones emitidas.



Del mismo modo, el ente dijo que para el caso de las presuntas responsabilidades administrativas señaladas por la ASF, una vez notificadas por el Órgano Interno de Control del Fonatur, se cuenta con un plazo legal para presentar las aclaraciones.



Recordó que continuará atendiendo las acciones emitidas por la ASF, “clarificando las dudas que puedan surgir, para defender la legalidad y transparencia con la que se ha manejado el proyecto de desarrollo integral Tren Maya”.



El Fonatur confió en que la ASF revisará todas las pruebas de forma “objetiva” y aclarará “los malentendidos” que se han manejado en los medios de comunicación.



Aunque reconoció la labor de vigilancia de la ASF, lamentó que la información “se maneje públicamente como hechos concretos y declarados” cuando, dijo, se trata de observaciones que deben sustentar un proceso de defensa.



Finalmente, el Fonatur indicó que en los próximos días anunciará el monto total de ahorros para el erario público “que las buenas gestiones y transparencia de los diversos procesos de contratación del proyecto Tren Maya han significado”.



Y pidió que la auditoría se resuelva de acuerdo con los procesos y tiempos establecidos "y no mediáticamente".