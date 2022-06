¿Tienes un billete roto? Te decimos qué puedes hacer con él: solo necesitas cinta

Es una situación común encontrarnos con uno de nuestros billetes roto. Al guardarlos en las bolsas del pantalón, dentro de la cartera, o simplemente por recibirlos así, por lo menos una vez hemos tenido un billete roto que no estamos seguros si aún continúa pudiéndose usar.



La solución segura siempre ha sido ir al banco y recibir otro a cambio. No obstante, regularmente nos hacemos la pregunta: ¿un billete pegado con cinta conserva su valor? El Banco de México (Banxico) tiene la respuesta.



En fechas recientes, Banxico ha respondido a esta duda. De acuerdo con la institución bancaria, un billete roto mantiene su valor solo en ciertas circunstancias:

Al ser unido con cinta adhesiva transparente .

. Si las partes del billete pertenecen a una misma pieza.



Estas circunstancias indican que un billete pierde su valor si se pega, por ejemplo, con cinta canela o cinta para aislar. Ambas particularmente tienen color, y al unir, en este caso, el billete, cubren parte de su diseño.



Asimismo, el billete pierde valor si las piezas no pertenecen al mismo billete en particular, ya que cada billete existente está registrado.



Por lo tanto, si estás en una situación como esta, te conviene asegurarte pegarlo con cinta transparente, conocida como cinta diúrex.



Cualquier otra cinta provocará que el billete deje de servir, por lo que será rechazado a la hora de que quieras pagar con él.